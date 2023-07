“E pure loro si lasciano…”. Alessio e Lavinia di UeD, chi ha visto spiffera tutto. Cosa è successo adesso

Non arrivano notizie confortanti su Lavinia Mauro e Alessio Corvino, gli ex protagonisti di Uomini e Donne che hanno deciso di uscire insieme dal programma come fidanzati. Questa è tra l’altro l’unica relazione ancora in piedi, nata grazie all’ultima stagione del dating show di Maria De Filippi, visto che tutti gli ex tronisti si sono invece lasciati. Ci riferiamo a Federico Nicotera, Nicole Santinelli e Luca Daffrè. Ma ora il peggio starebbe per succedere anche a loro.

Infatti, una segnalazione giunta su Lavinia Mauro e Alessio Corvino non sta facendo dormire sonni tranquilli al pubblico di Uomini e Donne. In particolare, sarebbe stato lui a non comportarsi in maniera impeccabile, stando ad una news diffusa da un follower su Instagram. I due diretti interessati tacciono di fronte a questi rumor, quindi al momento non è possibile capire se ci siano basi solide dietro queste voci o se invece si tratti di notizie prive di fondamento.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino di Uomini e Donne: brutta segnalazione

E quello che è venuto fuori nelle ultime ore metterebbe a rischio la relazione sentimentale tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sono stati beccati in posti differenti, quindi non sono stati insieme e lui si sarebbe anche dato alla pazza gioia. A rivelare tutto è stato un seguace dell’esperto di gossip Amedeo Venza, il quale ha poi reso pubblico quel messaggio privato ricevuto dall’utente.

Ecco cosa è stato detto sul conto di Lavinia e Alessio: “Ame, ho scritto anche a Deianira. Ti volevo avvisare che ieri Alessio Corvino stava a ballare a Caserta alla Tenuta San Ferdinando, vicino la consolle… E nel frattempo Lavinia era scesa anche a Caserta, ma lui invece di stare con lei ha preferito andare a ballare, non calcolandola di pezza. E infatti Lavinia ieri sera era a Caserta con una faccia appesa a mangiare insieme alla madre da sola… E lui a farsi i cavoli suoi, ma che comportamento è?”.

E il follower ha aggiunto: “La tua ragazza viene nel tuo paese e tu vai a ballare?”. Amedeo Venza ha commentato così questa segnalazione: “Ma tanto lei lo giustificherà sempre!“. Quindi, c’è stata una critica nei confronti dell’ex tronista di UeD. Vedremo se i due rischiano davvero di lasciarsi oppure se tutto rientrerà in poco tempo.