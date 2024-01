Alessio e Claudia di nuovo protagonisti nella registrazione di Uomini e Donne del 22 gennaio 2024. E non solo loro, non sono mancati i colpi di scena tra baci, litigi e polemiche fa sapere Lorenzo Pugnaloni. Partendo dal trono classico, il blogger fa sapere cosa è successo ai tornisti rimasti ossia Brando e Ida Platano. Per lei sono scesi tre nuovi corteggiatori e ha deciso di tenerne uno che è stato in passato amico di Mario. Mario che, di nuovo, è destinatario di un’altra segnalazione per cui questa volta Ida è uscita dallo studio.

Ma poco dopo riecco la tronista, subito rincorsa da quello che sembra il suo pretendente preferito. I due hanno ballato insieme quando a un tratto l’ha presa in braccio e si sono baciati, ma lei non lo ha scelto. Quindi il percorso continua ancora. Anche per Brando prosegue: è andato a riprendere Beatriz e in esterna si sono baciati quindi Raffaella ha abbandonato lo studio e lui gli è andato dietro per riprenderla. Ma non sono più rientrati, spiffera ancora Pugnaloni.

UeD, colpo di scena per Claudia e Alessio

Ma la parte più “succosa” della registrazione riguarda il Trono Over e, nello specifico, la coppia-non coppia tanto discussa formata da Claudia e Alessio. Lui, si legge nelle anticipazioni, ha scritto una lettera che ha lasciato molto stupita la dama. Che è rimasta ancor più sorpresa quando il cavaliere è arrivato al centro dello studio con uno spazzolino e altri oggetti.

Il senso era “vieni a vivere a casa mia”. Un grosso passo per cui all’inizio Claudia ha risposto di no e per questo motivo è stata molto attaccata, in particolare da Tina Cipollari. Ha quindi lasciato lo studio, ma Alessio si è precipitato dietro le quinte. Alla fine è scattato il bacio e i due hanno deciso di lasciare il programma insieme.

Un accenno anche a Gemma Galgani, non molto protagonista ormai da diverse settimane. Sia Gemma che Barbara si sono sedute al centro dello studio per lo stesso uomo: Orfeo. Ma si è concluso con un niente di fatto perché il cavaliere ha chiuso la conoscenza con Gemma e Barbara ha chiuso con lui perché a suo dire troppo interessato all’aspetto fisico.