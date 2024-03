Giovedì 14 marzo è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli alla postazione social. Siamo quasi arrivati alla fine dell’edizione che, dopo anni, ha riportato i nip all’interno della casa più spiata d’Italia. Insieme a loro anche i vip, protagonisti assoluti delle ultime edizioni del Grande Fratello.

Nel corso dell’appuntamento del reality show, inoltre, si è parlato anche della storia della frequentazione intima avviata al Grande Fratello tra Anita e Alessio Falsone e il ricordo che nutrirebbe la Olivieri del sentimento provato per l’ex, Edoardo Sanson, il ragazzo con cui lei è stata fidanzata per ben dieci anni.

Anita pensa e ripensa a ciò che è accaduto con Alessio e alla reazione che può aver avuto Edoardo. In ogni caso, sono pochi i sensi di colpa, così come poco le interessa del giudizio altrui. Quello che sta provando con Alessio è un’emozione nuova, mai provata prima. La verità è che non le è mai successo niente del genere e non sa come gestirla ma, in fin dei conti, preferisce viversi la vita così. L’importante è non andare contro se stessa.

Anita si sfoga con Massimiliano dopo la puntata e spiega che il suo sentimento è sincero, se non lo fosse non si sarebbe lasciata andare a pochi giorni dalla fine. “Io ho sempre seguito chi sono, anche adesso. Magari sbaglierò, ma la cosa più grave per me è andare contro me stessa. Per me la cosa più grave non è il pubblico fuori o i giudizi, ma non riconoscere i miei comportamenti. Posso sbagliare ma sono me stessa”.

anita comunque è davvero irriconoscibile ziotreno falsone l'ha proprio rincoglionita ANITA SALVATI LUI TI GOSTHERÀ FUORI DA LÌ pic.twitter.com/Vnn5XyKFPG — scioccata (@sononatastanca_) March 10, 2024

Sui social l’argomento Alessio Anita è caldo e tanti hanno commentato il flirt tra i due. Molti fan di Anita, ma anche chi in realtà non ha mai nutrito un certo affetto per la concorrente, hanno ipotizzato lo scenario che si prospetterebbe una volta usciti dalla casa. Il pubblico è convinto di una cosa: Alessio lascerebbe Anita perché sicuramente avrebbe molte ragazze ai suoi piedi. “Anita comunque è davvero irriconoscibile ziotreno Falsone l’ha proprio rincoglionita ANITA SALVATI LUI TI GOSTHERÀ FUORI DA LÌ”, scrive qualcuno.