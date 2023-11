Uomini e Donne, un altro colpo di scena per una coppia del parterre che da settimane è protagonista al centro dello studio: Alessio Pili Stella e Claudia Lenti. Ci vorrà un po’ prima che la puntata in questione vada in onda ma le anticipazioni della registrazione avvenuta mercoledì 15 novembre sono chiarissime. È Lorenzo Pugnaloni a svelare cosa accaduto nel Trono Over e in quello Classico. Intanto Ida Platano: la ex dama ed ex di Alessandro Vicinanza è diventata tronista e stando alle ultime, dopo diversi rifiuti ad alcuni uomini scesi per conoscerla, avrebbe deciso di trattenerne uno.

Come avevamo raccontato, nella registrazione precedente la nuova protagonista del Trono Classico avrebbe rifiutato diversi ragazzi che si erano presentati per un appuntamento al buio, stavolta invece Ida Platano avrebbe deciso di “tenere un ragazzo cubano”, si legge tra le Storie del blogger. Ancora, avrebbe inoltre portato in studio un mazzo di fiori per un ragazzo per “scusarsi di come lo ha trattato” in precedenza.

UeD, la notizia su Alessio e Claudia è già uscita

Ma sul Trono classico non ci sarebbero altre notizie. Nella registrazione di pochi giorni fa, Cristian Forti sarebbe andato a riprendere le corteggiatrici che erano andate via. Virginia Degni sarebbe tornata in studio nonostante fosse molto arrabbiata. Brando, invece, nonostante fosse presente, non si sarebbe reso protagonista.

La notizia “più forte”, come anticipavamo, è quella che riguarda Alessio Pili Stella e Claudia Lenti. Una conoscenza tra alti e bassi, la loro. La nuova coppia nata al Trono over fa fatica a frequentarsi senza litigi e incomprensioni. Il problema principale sembrerebbe sia la gelosia di lei e le incertezze della dama nei confronti del cavaliere.

E ora si è inserito l’ex fidanzato di Claudia. Il suo probabile arrivo come cavaliere del programma è stato annunciato da Maria De Filippi nell’ultima puntata che li ha visti protagonisti e Alessio non l’ha presa bene. Sarà per questo motivo che i due hanno deciso di interrompere la conoscenza che ha dominato questa prima parte di UeD? Così ci svela Pugnaloni: hanno chiuso.