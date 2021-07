Alessia Marcuzzi via da Mediaset. L’annuncio è arrivato pochi giorni fa dalla stessa conduttrice e, inevitabilmente, ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Perché erano ben 25 anni che il volto, la voce e la simpatia travolgente di Alessia Marcuzzi facevano compagnia ai telespettatori. In tutto questo arco di tempo la presentatrice ha condotto i programmi più disparati, portando a casa una marea di successi e soddisfazioni, ma adesso è arrivato il momento di prendersi una pausa.

Nel post in cui ha informato tutti della sua decisione Alessia Marcuzzi ha lasciato trasparire un’insoddisfazione nei confronti dell’ultimo periodo lavorativo e dei progetti proposti. Ma è stata una sua scelta come confermato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2021-2022.

Alessia Marcuzzi e il ritorno in tv. La voce di un “nuovo ruolo”

Ma quale sarà il futuro di Alessia Marcuzzi? L’estate 2021 per lei è in giro per l’Italia sulle note di Ricordami di Tommaso Paradiso. La conduttrice, che resta sempre attiva sui suoi social, ha fatto sapere ai suoi follower di aver trascorso qualche giorno di relax nel paese natale di sua nonna e di sua mamma in provincia di Foggia ma mentre lei si rilassa i rumor fioccano.





Quello che tutti vogliono sapere è se finita l’estate ci sarà un ritorno di Alessia Marcuzzi sul piccolo schermo che ora per il settimanale Oggi sembra certo. Alberto Dandolo, nella sua rubrica ‘Ah…saperlo’ dice che per il momento l’ex volto de Le Iene si sta dedicando alle sue attività imprenditoriali in attesa delle vacanze. Ma starebbe vagliando le numerose offerte televisive che le stanno giungendo da più fronti.

C’è anche chi però chi giura che il grande desiderio di Alessia Marcuzzi sia quello di scrivere una trasmissione in cui esprimere tutta la sua creatività autoriale. Poi le voci sulla prossima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus: tra i nomi circolati c’è proprio quello della conduttrice che era stata all’Ariston già nel 2000 quando condusse il Dopo Festival e per la finale era stata invitata da Fabio Fazio in prima serata. Ma, ancora, potrebbe esserci anche Discovery ad aspettarla con un nuovo progetto.