Dopo tantissimi anni e tantissimi successi Alessia Marcuzzi ha lasciato momentaneamente la tv. Approdata a Mediaset nel lontano 1995 con Colpo di Fulmine, da allora non si è mai più fermata fino al 2020 con Temptation Island. Poi, il 30 giugno scorso, l’addio. “Quando non ti riconosci più – ha scritto Alessia Marcuzzi ufficializzando lo stop – e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi”.

“Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”, continuava nel post la presentatrice.

Alessia Marcuzzi “al posto della conduttrice Rai”

Per il momento, per Alessia Marcuzzi al primo posto c’è la sua famiglia, poi i social, dove per la verità è sempre stata molto attiva, ma non ha rinunciato ai suoi progetti imprenditoriali. Ma a quanto pare potrebbe presto tornare in tv. In Rai, però. La conduttrice è lontana dalla sede di viale Mazzini da ben 28 anni: l’ultima apparizione risale a Il Grande Gioco dell’Oca, il programma che allora era condotto da Gigi Sabani.





Poi, come detto, Alessia Marcuzzi è arrivata a Mediaset e negli anni ha legato il suo nome a Le Iene. Finora ha rifiutato molte proposte, ma chissà che la Rai non l’abbia davvero convinta. L’ultima indiscrezione, lanciata dal settimanale Nuovo, la vorrebbe come sostituta di Bianca Guaccero nella fascia pomeridiana. Insomma, non è per niente una bella voce per la conduttrice pugliese.

Nessuna certezza ancora circa il futuro di Alessia Marcuzzi come nuovo volto della Rai, ma non è la prima volta che si parla di un possibile stop per Bianca Guaccero e il suo Detto Fatto. Qualche settimana fa il magazine Oggi parlava di un nuovo format ideato da Michele Guardì per la prossima stagione televisiva. “Si dice anche che Guardì abbia già individuato il nome della potenziale conduttrice, finora in forza al Biscione”, aggiungeva il settimanale. Sarà davvero Alessia Marcuzzi?