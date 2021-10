“Quindi è vero…”. Alessia Marcuzzi, la voce che circola nell’ambiente. Una grande sorpresa

Il suo addio a Mediaset ha fatto parecchio rumore. Dopo 25 anni di ‘onorata’ carriera Alessia Marcuzzi ha salutato il Biscione per il dispiacere di tanti affezionati telespettatori. D’altra parte la conduttrice romana ha legato il suo nome a tanti e diversi programmi, in particolare a “Le Iene” che ha guidato per ben vent’anni. Alessia ha spiegato il motivo dell’addio rompendo un silenzio che inizialmente aveva fatto partire una ridda di ipotesi più o meno fantasiose.

“Quando non ti riconosci più – ha scritto la Marcuzzi – e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”.

Una nuova fase dunque, per una delle conduttrici di maggior successo della tv italiana. Ma adesso, dopo tanto clamore, una clamorosa voce apre nuove possibilità per il futuro di Alessia Marcuzzi. È il settimanale Oggi a parlare di un inatteso ritorno, proprio a Mediaset, dell’affascinante e brava conduttrice. E indovinate un po’ con quale programma? Già, proprio lui, “Le Iene”. Dunque il binomio Alessia Marcuzzi-Nicola Savino potrebbe presto tornare di moda.





E pensare che per rimpiazzare Alessia Marcuzzi nella trasmissione di Italia1 sono servite non una bensì dieci conduttrici che si alternano di puntata in puntata. Da Elodie a Rocio Munoz Morales, poi Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Ornella Vanoni e l’attrice comica Michela Giraud. Adesso c’è da capire quanto siano concrete le possibilità di questo ritorno a Mediaset. Intanto il conduttore de Le Iene Nicola Savino e l’ideatore Davide Parenti hanno dedicato ad Alessia “parole al miele”…

Intanto lo show, come sempre, prosegue anche senza Alessia Marcuzzi, la quale per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione su questo clamoroso ritorno. Ma si sa che c’è stima anche da parte dei vertici dell’azienda nei confronti della professionista. Basta ascoltare Piersilvio Berlusconi che riguardo il suo addio ha dichiarato: “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. Specifico che è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace”.