Lo scorso giugno Alessia Marcuzzi ha dato l’addio a Mediaset. Dopo 25 anni di carriera all’interno dell’azienda di Cologno Monzese, la conduttrice 49enne ha deciso di lasciare. Una scelta che ha spiazzato il pubblico che da sempre ha legato il suo volto ai programmi Mediaset. A Vanity Fair Alessia Marcuzzi ha raccontato, per la prima volta, i motivi della sua scelta.

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”.

Nelle settimane scorse il portale TV Blog riferiva di un possibile ritorno a Mediaset di Alessia Marcuzzi. Un ritorno alla guida di uno dei programmi di maggiore successo, Le Iene, che l’ha vista protagonista in due epoche diverse, dal 2001 al 2005 e dal 2018 al 2021. Tv Blog parlava “di un accordo quadro più ampio fra l’attrice e conduttrice romana e Mediaset che vada oltre l’impegno con il programma di David Parenti”. Anche Dagospia ha prospettato un ritorno a Mediaset in grande stile per Alessia Marcuzzi. Non solo Le Iene, ma poi sarebbero in cantiere altre trasmissioni da affidarle.





Sui social Alessia Marcuzzi ha smentito un suo rientro a Mediaset. In una Instagram Stories ha chiarito il suo pensiero mettendo a tacere le voci che erano circolate: “Sto bene dove sto”, scrive la conduttrice e in questo modo fa capire che per lei evidentemente per lei è ancora presto per il rientro in tv. Ora Dagospia riferisce che la trattativa per il suo ritorno a Mediaset si è fatta in salita. Qualcosa non starebbe andando per il verso giusto anche perché Alessia Marcuzzi prima della firma vorrebbe i nomi dei due programmi. Al momento l’unica certezza è la trasmissione di Italia 1, Le Iene.

Sul tavolo della trattativa ci sarebbero anche Temptation Island Vip e Battiti Live. Tuttavia si tratta di due conduzioni difficili da affidarle. La realizzazione di Temptation è infatti ancora in bilico, mentre per Battiti risulta scomodo lo spostamento di Elisabetta Gregoraci. E c’è un altro particolare da aggiungere: sul programma Le Iene di Italia 1 Pier Silvio Berlusconi prenderebbe tempo: in pole position alla conduzione ci sarebbe Belen Rodriguez.