Il pubblico non vede l’ora di ritrovare in tv Alessia Marcuzzi. Dopo 25 anni ha dato l’addio a Mediaset la scorsa estate: una uscita di scena che ha lasciato molti fan spiazzati anche perché non si sarebbero mai aspettato una decisione simile da parte della conduttrice che ha legato il suo volto e la sua professione ai programmi del Biscione, dal Grande Fratello a Le Iene. A Vanity Fair Alessia Marcuzzi ha raccontato, per la prima volta, i motivi della sua scelta.

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”.

Nelle ultime settimane si accavallano le notizie di un suo possibile ritorno a Mediaset. Il portale TV Blog aveva parlato di un ritorno in grande stile proprio a Le Iene, che l’ha vista protagonista in due epoche diverse, dal 2001 al 2005 e dal 2018 al 2021. Tuttavia era stata proprio Alessia Marcuzzi a smentire tutto con una frase sibillina: “Resto dove sto”. Insomma il suo ritorno si fa sempre più in salita e a testimonianza che la situazione si è fatta complessa c’è il rumor che riguarda Belen Rodriguez. Mediaset starebbe pensando a lei per Le Iene.





Una situazione ingarbugliata alla quale si inserisce un altro indizio rivelato dal settimanale Vero. “Alessia potrebbe tornare alla conduzione di un innovativo programma, incentrato sul mondo della moda, su Prime Video”, si legge. Pare che la Marcuzzi abbia rifiutato il ritorno a Le Iene, dopo diverse proposte di Mediaset. Quindi nel futuro di Alessia Marcuzzi ci potrebbe essere una piattaforma streaming. In attesa della tv la conduttrice è sempre molto attiva sui social.

Ha aperto un blog di moda – La Pinella – che nasceva con lo scopo di convidere con le fan i primi look e consigli di moda, sua passione da sempre. Ora si è trasformato in un format più complesso che include pareri di specialiste di ginecologia, dermatologia, alimentazione e quant’altro. Ed ha fondato il marchio di borse Mark & Angels. Nuovi business all’orizzonte anche se la tv è sempre nella sua testa e il pubblico freme per rivederla nuovamente in onda.