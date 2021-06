Girano voci su Alessia Marcuzzi per Cologno Monzese, storica sede delle reti Mediaset, e a riportare è il sito Tv Blog con una clamorosa indiscrezione. La giunonica bionda sulla cresta dell’onda da trent’anni ha esordito nel 1991 su Telemontecarlo nello show Attenti al dettaglio. Nella stagione televisiva 1991/92, partecipa come valletta parlante nel programma tv Qui si gioca e poi partecipa ad Amici mostri un programma per bambini.

Tra il 1992/1993, Alessia Marcuzzi conduce Novantatré al fianco di Umberto Smaila. Nel 1994 è al fianco del grande e compianto Gigi Sabani, conduce sulla Rai Il grande gioco dell’oca. Dal novembre 1995 passa a Mediaset e conduce con grandissimo successo Colpo di fulmine che nel ’96 passa ad essere un appuntamento quotidiano anziché rilegato solo al sabato pomeriggio.

Ai responsabili di Italia 1 che la scelgono per la conduzione della trasmissione musicale estiva di punta: conduce sette edizioni di “Festivalbar”, dal 1996 al 2002, affiancando di volta in volta Amadeus, Daniele Bossari, Fiorello. Nel 1997 sempre su Italia 1 conduce “8mm prime time” (con Paolo Brosio) e il tv-magazine “Fuego!”.





Conduce “Mai dire gol” (Italia 1) con la Gialappa’s band. Nel corso nel nuovo millennio ha condotti numerosi programmi di successo come ”L’Isola dei famosi”, ”Le Iene”, il ”Grande Fratello” e ‘’Temptation Island Vip’’. Una carriera sfolgorante in Mediaset, che però, almeno secondo quanto racconta Tv Blog, potrebbe essere essere agli sgoccioli.

“Se per Maria De Filippi ormai è certo il rinnovo con Mediaset e francamente chi pensava altrimenti vive nel mondo delle fiabe (beati loro) per Alessia Marcuzzi – si legge sul sito – pare ci siano dei seri problemi. Secondo le voci che circolano l’azienda guidata da Piersilvio Berlusconi pare nicchi sul fronte rinnovo”.