Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici televisive più amate in Italia, eppure nonostante riceva dunque apprezzamenti importanti dal pubblico è uscita fuori una voce che non è affatto positiva. A quanto pare ci sarebbero delle indiscrezioni sempre più insistenti, in riferimento ad un suo futuro professionale tutt’altro che roseo. Sicuramente mancano le sue conferme ufficiali, ma sta di fatto che prima o poi dovrà rompere il silenzio, visto che la situazione si sta facendo sempre più incerta e inaspettata.

Come detto, la sua presenza nel piccolo schermo a Mediaset è gradita moltissimo dai telespettatori, ma dall’alto starebbero facendo le loro personali valutazioni e ciò che potrebbe emergere nelle prossime settimane è un domani non positivo per la presentatrice. Anche la stessa donna comunque si era lasciata scappare tempo fa qualche dichiarazione decisamente non rassicurante, ma se si dovesse verificare ufficialmente l’ipotesi che vi stiamo per riferire in tanti resterebbero delusi.

La prossima settimana Alessia Marcuzzi e il suo collega Nicola Savino saranno costretti a salutare per questa stagione televisiva il pubblico de ‘Le Iene’, in vista dell’imminente estate. Si ripartirà dunque in autunno, ma è su questo punto che le cose non sarebbero chiarissime. In un’intervista di qualche tempo fa, lei disse: “Non so ancora niente sul mio futuro a Le Iene. Bisognerebbe quindi chiedere a Davide Parenti se io e Nicola siamo troppo vecchi oppure se è possibile richiamarci anche per la prossima stagione”.





Queste affermazioni di Alessia Marcuzzi non avevano tranquillizzato i telespettatori e anche gli ultimi rumor non sarebbero proprio grandiosi. Dopo non essere stata contattata per la conduzione di ‘Temptation Island Vip’, per la conduttrice potrebbe materializzarsi un’altra fortissima delusione. Non sarebbe infatti al sicuro la sua presenza alla guida de ‘Le Iene’. Difficile immaginare adesso chi potrebbe essere messo al suo posto, non resta che vedere cosa succederà nelle prossime settimane.

Qualche giorno fa Alessia Marcuzzi ha mostrato la sua bellissima figlia Mia sui social network. Tanti i messaggi anche dei parenti famosi della piccola, nipote di Roby Facchinetti dei Pooh. Una bella famiglia allargata che spesso si ritrova insieme per festeggiare e trascorrere le vacanze. Alessia Marcuzzi convive con Paolo Calabrese mentre Francesco Facchinetti si è sposato con Wilma Faissol.