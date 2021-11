“Dicono che è sicuro”. Alessia Marcuzzi, terremoto nei corridoi tv: spunta il suo nome

Di Alessia Marcuzzi si è parlato tantissimo nell’ultimo periodo, anche perché dopo il suo addio a Mediaset sono uscite voci su voci per quanto riguarda il suo futuro professionale. Alcune di esse si sono poi rivelate non veritiere, ma comunque da parte non sua non ci sono mai state conferme ufficiali. Adesso l’indiscrezione pare essere davvero quella giusta, visto che arriva da una fonte più che autorevole. Per la conduttrice televisiva sarebbe ormai imminente l’arrivo di una notizia bomba.

Poche ore fa ha fatto impazzire da tutti dal punto di vista personale. Si è presentata con un costume intero. Il capo in questione è di uno dei brand che ama di più e che ultimamente sfoggia più spesso: Dolce&Gabbana. La stampa animalier è un must intramontabile e anche uno dei trend dell’inverno 2022, sia per quanto riguarda l’abbigliamento che gli accessori. Il prezzo? Quasi 500 euro, 495 per la precisione. Ma veniamo adesso ai suoi aspetti lavorativi e a cosa le dovrebbe riservare il futuro.

A riportare notizie clamorose sul futuro di Alessia Marcuzzi è stato il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini. Grazie al lavoro del suo agente Caschetto, sarebbe finalmente riuscita ad avere una proposta davvero eccezionale e quasi irrinunciabile. A quanto sembra la presentatrice andrebbe a guadagnare davvero delle somme di denaro, che definire cospicue è un eufemismo. Sarebbe pronto dunque sul suo piatto un contratto della durata di due anni con cifre da urlo, che le darebbero una svolta totale.





Manca l’ufficialità, ma Alessia Marcuzzi sarebbe davvero molto vicina all’approdo su Amazon. Quest’ultimo avrebbe in serbo per lei la conduzione di un reality show, il cui nome è ancora ignoto, e anche una nuova trasmissione. Dettagli non ce ne sono ancora, ma la firma non dovrebbe tardare ad arrivare. Per la conduttrice tv un momento decisamente favorevole dopo mesi complicati. I telespettatori potrebbero ammirarla ben presto in una veste completamente nuova.

Alessia Marcuzzi ha annunciato il suo addio a Mediaset dopo 25 anni di lavoro il 30 giugno scorso. Nel 2020 era stata conduttrice di ‘Temptation Island’ su Canale 5 e giudice di ‘Amici’ di Maria De Filippi. Da segnalare anche negli ultimi anni diverse conduzioni del reality show ‘L’Isola dei Famosi’ e le sue esperienze a ‘Le Iene’ dal 2018 al 2021. E ora il domani della Marcuzzi dovrebbe chiamarsi Amazon, salvo colpi di scena.