“Sì, sono in mutante”. Mare da sogni e scatto bollente. Alessia Marcuzzi dimentica così la ‘storiaccia’ con Mediaset

Alessia Marcuzzi, la foto è ‘esplosiva’. Alla conduttrice basta davvero poco per ritrovarsi inondata sotto una cascata di cuori e apprezzamenti. Uno dei volti della televisione italiana più apprezzati di sempre, Alessia Marcuzzi riceve l’affetto dei fan non solo per la bellezza ma anche per la simpatia e la spontaneità. E la foto dalle vacanze parla da sola.

Un solo scatto per attrarre i fan come api al miele. Questa volta Alessia Marcuzzi supera se stessa con la foto sulle spiagge siciliane e un saluto ai fan dalla meritata vacanza. Di recente, infatti, l’addio della conduttrice alla Mediaset ha suscitato non poco stupore, ma per lei nuovi orizzonti professionali non fanno che prospettare uno scenario di successo.

In uno degli ultimi post condivisi sul social, Alessia Marcuzzi ha voluto informare tutti della sua decisione in merito al futuro lavorati. Via libera a nuovi progetti dunque, ma nel frattempo l’estate 2021 per lei è in giro per l’Italia sulle note di Ricordami di Tommaso Paradiso.





Prima ha trascorso qualche giorno di relax nel paese natale di sua nonna e di sua mamma in provincia di Foggia, ma oggi ritroviamo la conduttrice nella splendida Sicilia. Un corpo mozzafiato, baciato letteralmente da sole.

In topless e i risultati si vedono nel giro di poche ore: “Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto ‘spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa’. Non dirmelo due volte #postomagico #sicily”. Ed effettivamente è accaduto esattamente il prevedibile. I commenti dei fan non potevano che sottolineare un fragoroso apprezzamento: “La più bella di tutte”, “Un nobel subito a tuo marito, sei esplosiva”.