“Situazione molto complicata”. Alessia Marcuzzi, tira una brutta aria. La profezia nerissima del vip della tv

Alessia Marcuzzi, il futuro professionale della conduttrice dopo l’addio alla Mediaset. Una notizia che per molti fan è sopraggiunta come un lampo a ciel sereno. Più di venti lunghi anni alla Mediaset, e oggi la conduttrice ha davanti a sé pagine ancora tutte da scrivere. In merito a ciò, il Vip ha detto qualcosa.

Tanto per cominciare, di recente la prima indiscrezione: “Direttamente dalle colonne di DiPiùTv, filtra un’ultima, clamorosa, ipotesi: quella che la porterebbe dritta dritta al Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, Fiorello e Gerry Scotti”.

“Nel caso, si tratterebbe di una corazzata che, almeno sulla carta, promette di attentare al record di share di tutti i tempi. Insomma, tutto è possibile”. Ma a proposito del futuro professionale di Alessia Marcuzzi, a esprimersi sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, Alessandro Cecchi Paone, che ha fornito il suo punto di vista in seguito alla domanda posta da una lettrice.





“A Mediaset non ci sono progetti adatti ad Alessia Marcuzzi. Vedremo di capire cosa le riserverà il futuro”. E ha poi aggiunto: “Temo che Alessia Marcuzzi possa fare la stessa fine di Simona Ventura, che non riesca poi più a trovare una sua dimensione”.

“Vive una fase che rischia di accomunarla ad altre star, che senza motivo si offuscano”. Un anno sicuramente difficile per tutti in seguito alla pandemia, anche per chi vive nel mondo dello spettacolo e della televisione. E per quanto il futuro possa restare ancora incerto, le risposte non faticheranno ad arrivare quanto prima.