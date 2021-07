Dopo 25 anni di Mediaset Alessia Marcuzzi ha deciso di dire stop e ha lasciato ufficialmente l’emittente televisiva, che tanto le ha dato in tutto questo tempo. Finito per lei un ciclo lunghissimo, che le ha permesso di ottenere risultati davvero strabilianti. Ma adesso è tempo di cambiare aria e di provare qualcosa di diverso, anche se al momento non è dato sapere quale possa essere il suo futuro professionale. Troppo fresca la notizia per ipotizzare già dove potremo vederla all’opera prossimamente.

Nella giornata del 30 giugno ha annunciato così la news che ha gelato tutti: “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me. Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per la fiducia”.

Ma in queste ore stanno emergendo ulteriori informazioni sull’addio clamoroso di Alessia Marcuzzi e sono spuntati fuori dei retroscena molto importanti. Da parte sua ci sarebbe infatti anche stato un rifiuto totale alla conduzione di una storica trasmissione, a causa di problematiche con un collega. Infatti, avrebbe dovuto lavorare in coppia con questo conduttore, con il quale pare non ci siano rapporti buoni. E dunque ha preferito rifiutare con garbo e avviarsi verso altre avventure.





Stando a quanto riportato dal sito ‘Dagospia’, Mediaset le avrebbe offerto ‘Scherzi a Parte’ da presentare insieme ad Enrico Papi. Ma anni fa ha avuto dei litigi con lui e ha deciso di non condividere questa esperienza professionale. Avrebbe più che altro voluto condurre ‘Temptation Island’, ma non è stato possibile perché è stata ridotta ad una edizione, affidata a Filippo Bisciglia. In più, c’è stata voglia di cambiare anche a ‘Le Iene’ e quindi Alessia Marcuzzi è rimasta inevitabilmente senza programmi.

Intanto, dopo Alessia Marcuzzi, ha lasciato Mediaset pure la giornalista Giorgia Rossi. “Dopo 8 anni si chiude oggi la mia esperienza a Mediaset – ha esordito nel post Giorgia Rossi – Parlo di esperienza perché questa è stata, in tutti i sensi. Sono entrata come collaboratrice, non avevo neppure trent’anni, non sapevo cosa ci sarebbe stato nel mio futuro ma sapevo cosa c’era stato nel passato. E da lì sono partita”.