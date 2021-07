“Dalla Rai a Mediaset”. Alessia Marcuzzi, non ci sono più dubbi. Il nome bomba che prenderà il suo posto

Alessia Marcuzzi, dopo l’addio alla Mediaset, la new entry. Una notizia che ha di certo lasciati molti fan con l’amaro in bocca. La nota e amatissima conduttrice e showgirl lascia il timone e pare abbia deciso di prendersi del tempo per riflettere sul futuro professionale. Pubblico spiazzato non una, ma due volte, perchè pare che la Mediaset abbia già tirato fuori il nome della sua sostituta.

Motivi economici? Pare sia questo il motivo della decisione. Lo avrebbe asserito Piersilvio Berlusconi in conferenza stampa indetta per presentare i Palinsesti Mediaset 2021/22. Al contempo Alessia Marcuzzi ha voluto salutare i fan provando a fare chiarezza sul suo addio prima ancora che potessero circolare voci dfferenti dalla realtà dei fatti.

“Credo che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro – ha scritto – per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono”, con queste parole Alessia Marcuzzi ha ringraziato la Mediaset e quanti hanno sempre avuto affetto nei suoi riguardi.





E mentre i fan provano a incassare il duro colpo, la fanpage instagram thelifeof_insta ha fatto circolare il nome della sostituta: “Sbarca in Mediaset, dopo tanta gavetta e tanti anni in Rai, la bravissima conduttrice Fatima Trotta…”. E non solo: “Per lei prevista già la conduzione di un programma comico su Italia 1, in prima serata, in compagnia di Francesco Mandelli e un altro progetto…”.

Mentre si attendono ulteriori conferme in merito, si alza commosso il messaggio si Guenda Goria per la conduttrice: “Qualunque cosa farai noi ti seguiremo. Una donna genuina, sincera e generosa”. Ed effettivamente i 25 anni di sodalizio tra la conduttrice e la Mediaset non potevano che essere onorati con parole degne.