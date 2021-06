Alessia Mancini, ex letterina di Passaparola, è felicemente sposata con Flavio Montrucchio e dal loro amore sono nati Mya e Orlando. Ad oggi la famiglia ha scelto di vivere lontano dal caos della città pur rimanendo comunque nella Capitale. La Mancini ha partecipato a una vecchia edizione dell’Isola dei famosi e in quella occasione ha dimostrato proprio di farsi valere.

Durante quell’edizione dell’adventure reality, Alessia Mancini ha dato del filo da torcere ad alcuni naufraghi, come per esempio Paola Di Benedetto. Per quanto riguarda Flavio Montrucchio, il marito di Alessia Mancini, attualmente è alla conduzione del programma Primo appuntamento. La loro è una coppia molto amata da tantissimi italiani, grazie al loro sentimento palpabile giorno dopo giorno, come fosse il primo.

Grande curiosità e fermento per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che taglierà il nastro inaugurale a settembre, come sempre in prima serata su Canale5 e come sempre con la conduzione di Alfonso Signorini. È stata data quasi l’identità delle due opinioniste del reality show, e si vocifera che nel cast potrebbe esserci anche la super Alessia Mancini. La ex letterina fa chiarezza e parla del suo futuro sul piccolo schermo.





La ex naufraga, intervistata da Nuovo, ha zittito tutti i pettegolezzi del caso, ammettendo di non volersi privare della sua vita per un così lungo periodo di tempo, soprattutto dopo essere stata lontana a causa dell’esperienza in Honduras. Sua figlia Mya, nata dall’amore con Flavio Montrucchio, non approverebbe la scelta della Mancini. “Nel 2018 ho già fatto L’Isola dei Famosi e non me la sentirei di lasciarla sola un’altra volta. Adesso che sta crescendo sono sicura che le mancherei più adesso che qualche anno fa. Non mi ci manderebbe mai”.

Così ha confessato Alessia. Insomma, la showgirl è stata ferma e ha lasciato poco spazio, anzi nessuno, alle interpretazioni: decisamente il GF Vip non è un programma che fa per lei e i fan che vorrebbero vederla a Cinecittà devono assolutamente pensare di arrendersi. Poco male, la Mancini è comunque molto attiva sui social, ci si accontenterà di seguirla lì.