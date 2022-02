Uomini e Donne, nuovo corteggiatore per Ida Platano. Il dating show di Maria De Filippi si presenta l’occasione giusta per fare nascere sempre nuove conoscenze, nella speranza che possano poi rivelarsi anche delle possibili love story. È quello che i fan di Ida si augurano con tutto il proprio cuore. I presupposti non sembrano mancare. Ecco chi proverà a fare breccia nel cuore della bella Platano.

Iniziamo dal nome. La new entry di UeD si chiama Alessandro Vicinanza ed è originario di Salerno. Classe 1983, Alessandro già vanta su Instagram un seguito di follower che parla da solo. Quasi 3.000 follower per l’apassionato di cani, buon cibo e di mare. Ma nella vita di Alessandro esiste anche un altro tenero amore, il primo e indiscutibile, quello per la nipotina.

Prossimo a compiere 39 anni, Alessandro Vicinanza ha conseguito il titolo di studi presso la Facoltà di Economia dell’Università di Fisciano.Trova impiego prima come commercialista, ma le prospettive di vita e l’ambizione lo conducono a realizzare un sogno, diventare titolare della Avagliano Home Flower, un’azienda che si occupa di addobbi floreali per eventi.





Un profilo social che mette in chiaro la vita del campano. Infatti basta cercare il profilo di ale_vi83 per rendersi conto che Alessandro si nutre di momenti di convisione, trascorsi in compagnia di amici e altri di relax, con il mare a fare da cornice.

Nessuna informazione al momento riguardo il passato sentimentale del bel campano. Non appena scese le scale dello studio televisivo, questo è certo, Alessandro non è passato indifferente. E sono dunque in molti a chiedersi se tra le sue braccia Ida riuscirà finalmente a riaprire il cuore al vero amore.