Alessandro Verdolini è l’uomo più bello d’Italia. Nei giorni scorsi si è svolto il noto concorso di bellezza dedicato al mondo maschile e a trionfare è stato l’ex protagonista di Uomini e Donne. Al centro di un triangolo con Andrea Nicole e Ciprian l’ex corteggiatore s’infuriò dopo aver saputo che i due avevano trascorso la notte insieme: “Da una parte tiro un sospiro di sollievo, perché effettivamente ho scansato un fosso. Due persone che meglio perderle che trovarle. Ma ci avevo messo il cuore”.

Nello studio di Uomini e Donne Alessandro Verdolini aveva sbottato: “Non l’avrei mai pensata una cosa del genere, anche se è vero che uno quando è innamorato. Però per correttezza verso chi lavora e anche nei miei confronti… Lei non ha minimamente pensato a me. Aspetta il giorno dopo, che ti cambia, ci passi la notte stasera. Faceva più figura lei e io non venivo mancato di rispetto”.





Alessandro Verdolini e il triangolo a Uomini e Donne

La vicenda ha fatto parecchio discutere anche sui social. Lo stesso Alessandro Verdelli dichiarò: “Non ho altre parole. Anzi forse ho parlato troppo, certe cose non meritano risposte e commenti. Si commenta da sola”. Tantissimi i commenti che sono fioccati sui social. “Comunque hanno fatto sempre tante schifezze, casting sbagliati ormai da anni (quest’anno ben 2 fregature su 3) ma non ho mai visto un accanimento simile verso qualcuno come oggi”.

“Chi guardava da fuori – ha poi aggiunto Alessandro Verdelli – mi faceva notare che le cose non sembravano affatto come le vedevo io, mi dicevano che si notava che Nicole fosse più presa da Ciprian. Io mi sono messo in gioco, ho messo in gioco i miei sentimenti e mi sono detto che se non fossi stato il la scelta sarebbe dovuta essere lei a dirmelo, non mi sarei tirato indietro io spontaneamente”.

Oggi comunque Alessandro Verdelli riparte da questo importante traguardo. La vittoria nel concorso per l’uomo più bello d’Italia è infatti stato spesso un trampolino di lancio per i vincitori. In passato a vincere la fascia sono stati personaggi come Gabriel Garko, Ettore Bassi e Beppe Convertini.

