Ad Amici 21 la tensione è ormai alle stelle. Gli allievi del talent show condotto da Maria De Filippi sono arrivati al termine del percorso e sabato 7 maggio va in onda una semifinale accesissima. C’è da definire i finalisti che domenica 15 maggio si contenderanno la vittoria. La finale, infatti, stata spostata di un giorno perché il 14 c’è anche l’Eurovision Song Contest e Mediaset ha voluto evitare la spietata concorrenza. Ma c’è anche lo scontro tra Alessandra Celentano e il ballerino Dario Schirone a far discutere.

Intanto LDA e Nunzio hanno lasciato il talent e entrambi hanno ringraziato tantissimo Maria e gli altri del cast per la bella esperienza. Soprattutto il ballerino ha stupito tutti con una dedica speciale per Maria, ma anche per le sue parole, inattese, per Alessandra Celentano. L’insegnante è stata spesso dura con lui, ma Nunzio ha capito che tutto ciò gli è servito per crescere. Ben diverso è invece l’atteggiamento di un altro allievo, Dario Schirone, finito nel mirino della severa maestra di danza.





Durante il daytime di ieri, mercoledì 4 maggio, Alessandra Celentano ha lanciato un nuovo guanto di sfida al ballerino Dario Schirone. Insieme alla busta rossa, però, l’insegnante ha inviato anche critiche a Veronica Peparini. “Dario ti assegno un nuovo guanto. Lascio sempre a te, specializzato di danza, l’individuazione del genere e dell’orientamento stilistico. Ormai sembra un quiz e mi viene da sorridere. Di sicuro ci sono molte pirouettes che a me piacciono tanto e anche a te. La consapevolezza del corpo, la tecnica di base, che è la stessa del moderna, devono essere eseguite con precisione, pulizia, qualità, coordinazione, eleganza. Sono sempre più convinta, visto che me lo avete dimostrato tante volte, che sia tu che Veronica non avete la consapevolezza di cosa voglia dire ballare davvero bene”.

Alessandra Celentano ha poi aggiunto: “Ci deve essere un bellissimo movimento consono e soprattutto non sempre uguale come il tuo. Una padronanza eccellente e non mediocre come è la tua danza. Non fare espressioni facciali preimpostate per esprimere ma sentire la narrazione quando c’è! Le uniche coreografie che ti puoi permettere sono quelle di Veronica e pochissime altre. Ti consiglio di non accontentarti e di studiare la danza classica, dove sei molto scarso, che ti aiuterà in tutto anche nella vita”.

A queste parole Dario Schirone ha risposto con ironia: “È sempre stata molto leggera. Io ho sempre accettato i suoi guanti perché mi piace studiare e perché mi piacciono le sue coreografie. Io li faccio sempre. Lei sa che io non sono molto scarso nel classico. Non sono molto scarso nella danza classica”. Critiche dunque rispedite al mittente, ma lo scontro andrà avanti, potete starne certi.

