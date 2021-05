Come tutti gli altri finalisti di Amici 20 anche Alessandro Cavallo sta vivendo un momento d’oro. Il ballerino è arrivato in finale e, anche se non è riuscito a battere Giulia Stabile, che poi ha vinto questa edizione del programma di Maria De Filippi, è comunque tornato a casa con altre grosse vittorie.

E non ci riferiamo solo alla notorietà e all’affetto del pubblico ma anche a ben due proposte di lavoro concrete. Ne ha parlato in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni e, pur senza svelare nei dettagli se accetterà entrambe le proposte o se al contrario sarà costretto a sceglierne una magari perché si accavallerebbero, Alessandro Cavallo è di sicuro tornato in sala a danzare.

Alessandro Cavallo dopo Amici 20, il retroscena su Maria De Filippi

Alessandro Cavallo alla fine non ce l’ha fatta a riposare ed è di nuovo tutti i giorni alla sbarra e 4 volte a settimana è in palestra. Il futuro? “Come sapete Karl Sydow mi ha voluto per il suo progetto Broadway Milano e nello specifico per lo spettacolo ispirato a Dirty Dancing – ha svelato al magazine – La proprietaria del marchio sta guardando i miei video dei provini ed è un momento molto delicato perché tra poche ore o tra qualche giorno potrebbe arrivare la conferma. Insomma, se le piaccio si può continuare”.





Ma come si ricorderà, nell’ultima settimana che ha trascorso nella scuola Alessandro Cavallo ha ricevuto anche un’altra proposta di lavoro, insieme a Serena Marchese. Non ne ha parlato nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ma non è detto che dovrà rinunciare al Balletto di Roma, in realtà. Magari presto ne parlerà. Sulle pagine del settimanale, comunque, si è confidato anche sui rapporti che si sono creati nel programma.

Il ballerino ha stretto un bellissimo rapporto con i professionisti Elena D’Amario e Marcello Sacchetta, che sono stati anche suoi maestri in sala prove. Con loro ha una connessione artistica speciale e la stessa visione della danza. Poi bellissime parole su Maria De Filippi e un retroscena: “Maria è Maria, io spesso arrivavo da lei in ufficio presentando qualche mio problema. Lei in pochissime parole riusciva a farmi uscire da quel problema completamente. Una cosa gigante dopo dieci minuti diventava gestibile. Maria ha un grande dono”.