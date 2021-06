Alessandro Cavallo è stato uno dei protagonisti più importanti dell’ultima edizione di ‘Amici 20’. Il suo talento è stato apprezzato da moltissimi esperti e anche dai telespettatori, dispiaciuti del fatto che non sia arrivato fino al successo. Nelle ultime ore però il giovane è stato colpito da un gravissimo lutto familiare, che inevitabilmente lo ha colpito nel profondo del suo cuore. Se n’è andata una persona alla quale ci teneva tantissima e con la quale aveva instaurato un rapporto meraviglioso.

Tra l’altro, la parente che è deceduta era molto giovane e ha lasciato tutti nello sgomento più totale. Mai si sarebbe aspettato di dover convivere con questa incredibile sofferenza, dopo un’avventura fantastica a livello professionale e televisivo. La familiare che è passata a miglior vita era una grandissima fan di Alessandro Cavallo, infatti tutte le settimane lo sosteneva tantissimo attraverso i social network per dargli quella carica giusta per esprimere al meglio le sue grandissime potenzialità artistiche.

A perdere la vita è stata la cognata di Alessandro Cavallo, che aveva appena 36 anni. A portarsi via Erica, questo il nome della donna, è stato un bruttissimo male con il quale ha provato a combattere con tutte le sue forze ma senza riuscire nell’intento di sconfiggerlo. Tutti gli amici e coloro che conoscono il ragazzo, soprattutto nel suo paese d’origine Latiano (Brindisi), gli hanno manifestato totale vicinanza e affetto in uno dei momenti sicuramente più difficili e angoscianti della sua vita.





Come detto, la cognata 36enne di Alessandro Cavallo gli era al suo fianco in ogni momento. Commoventi alcune dediche postate sui social network: “Hai vinto tu per tutti. E ora inizia per te un sogno che mi auguro con tutto il cuore, cognato mio, sia fatto di gioia e amore e che Dio ti benedica ogni giorno della tua vita”, “Ti voglio tanto bene”. Un rapporto dunque indescrivibile a parole, un legame davvero profondo tra i due e siamo dunque certi che per lui sarà stata una notizia più che tremenda.

Dopo ‘Amici 20’ Alessandro Cavallo aveva detto: “Come sapete Karl Sydow mi ha voluto per il suo progetto Broadway Milano e nello specifico per lo spettacolo ispirato a Dirty Dancing. La proprietaria del marchio sta guardando i miei video dei provini ed è un momento molto delicato perché tra poche ore o tra qualche giorno potrebbe arrivare la conferma. Insomma, se le piaccio si può continuare”.