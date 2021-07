È finita tra i due protagonisti di UeD. Un annuncio a dir poco inaspettato quello della dama, che proprio qualche mese fa aveva fatto ritorno nello studio di Maria De Filippi per raccontare come stesse procedendo la storia d’amore col cavaliere. Tutto a gonfie vele anche se l’imminente partenza di lui per motivi di lavoro la preoccupava. E purtroppo non aveva torto: la coppia nata a UeD non ha superato la prova della distanza.

Quindi l’annuncio della rottura. “Anche gli amori più belli e romantici possono finire, spesso per i motivi più impensabili”, esordisce Stefania Monto su Instagram sotto a una foto con Alessandro Bizziato a Mantova. Poi sottolinea che, purtroppo, è necessario accettare il fatto che loro il loro legame si è “spezzato a tal punto da non potere più tornare indietro”.

UeD, è finita tra Alessandro Bizziato e Stefania Montu

Stefania ricorda poi che Alessandro ha iniziato a lavorare a Riccione e dallo scorso 23 giugno “non ci si sente più”. “La scusa del telefono che non gli (funziona) sarà anche vera ma se vuoi sentire la persona che dici di amare ti dai da fare”, aggiunge la dama che con questa notizia improvvisa ha lasciato i fan di stucco.





Senza dubbio il distacco è doloroso, ma bisogna guardare avanti e conservare comunque i momenti belli “che meritano di essere ricordati”, continua Stefania che tra i commenti, rispondendo ai fan più delusi, spiega che “Non è oro tutto ciò che luccica”. A chi, invece, le chiede dove siano finite tutte le belle parole uscite dalla bocca di Alessandro, replica: “Non mantenute”.

Eppure sembravano innamoratissimi a UeD. Ma in un’intervista su PiuDonna, uscita subito dopo l’annuncio, Stefania racconta anche che il 19 giugno l’ha raggiunto per festeggiare insieme il suo compleanno ma lui ha preferito stare con le persone che ha incontrato a Riccione, “tanto da non dormire nemmeno insieme a me”. Non ha rimpianti la dama e ha ormai scelto di lasciare che Alessandro viva la sua esperienza lavorativa a Riccione senza di lei anche se non si sarebbe mai aspettata di non sentirlo più “perché ha il telefono rotto”.