“Sophie? Non è come credi”. GF Vip, saetta su Alessandro Basciano: “Perché devi lasciarla”

Fin dal suo arrivo nella Casa del GF Vip 6 ha stregato tutti. I maschietti a cercare di capire chi fosse, le donne invece… beh, con loro la situazione si è fatta subito interessante. O ingarbugliata, a seconda dei punti di vista. Alessandro Basciano ha messo subito le cose in chiaro: pronti e via si è fiondato su Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Visto che le cose non sono andate come previsto, però, ecco spuntare l’interessamento anche per Jessica Selassié.

Proprio quest’ultima, recentemente ‘messa in mezzo’ da Soleil, ha manifestato un grande interesse per il bell’Alessandro. Ma lui è preso da Sophie, anche se proprio con l’ex tronista di Uomini e Donne c’è stato un inatteso sviluppo nelle ultime ore: “Mi giudica tutti i giorni, sto male per quale motivo? Stasera dal nulla che mi dice: ‘Vai a fancul* sfigata ma che cazz vuoi? Vai fuori dai coglion’. Mi deve fare stare male un giorno sì e uno no… Mi sono aperta. Ogni volta… è sempre così la sequenza. Mi apro e mi trattano di mer**, sempre così…”.

Adesso interviene Giorgia Nicole, ovvero la sorella di Alessandro Basciano. La ragazza ha scritto una lettera per il gieffino: “Caro fratello, lascia stare quella Sophie. Ti farà soffrire. All’interno della Casa ti ho visto felice, allegro, innamorato oserei dire, ma anche affranto, distrutto”. E poi continua così: “A te Sophie piaceva ed eri andato proprio con l’idea di conquistarla. Purtroppo, il fatto che ti prenda per poi lasciarti, divertendosi con questo tira e molla, ti ha fatto stare male ancora, perché nel distacco rivedi quello dei nostri genitori e soprattutto rivivi quello con Clementina che ti brucia ancora il cuore. Alessandro, vivi tutto in modo più spensierato”.





Per chi non lo sapesse Basciano ha un figlio Nicolò e Clementina è la mamma. Con lei la storia è finita da un pezzo. E così prima Alessandro aveva provato un avvicinamento a Soleil, poi, quando la liaison tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi è giunta alla fine, ecco l’interesse per Sophie. Ma le cose non vanno bene.

Così è la sorella di Alessandro Basciano a proporre la ‘soluzione’: il fratello dovrebbe lasciar perdere Sophie e creare una storia con Jessica Selassié. Proprio la principessa, poco tempo fa, su di lui aveva detto: “Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda legata con Gianmaria. Così ti sei buttato su me dicendo ‘è carina e simpatica’, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro”. Sviluppi in arrivo?