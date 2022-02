Al GF Vip 6 adesso regna la famosa frase gravissima di Nathaly Caldonazzo, ma i telespettatori si stanno concentrando anche su Alessandro Basciano nelle ultime ore. Il pubblico non vede l’ora di saperne di più sulla showgirl e su quello che è davvero accaduto, addirittura roba da squalifica si vocifera in Casa, e sicuramente nella nuova diretta del reality Alfonso Signorini non potrà fare a meno di soprassedere visto il caos in rete.

Perché non è ancora chiaro, anche se la stessa Nathaly Caldonazzo sembra essersi resa conto di aver esagerato, cosa abbia detto di preciso e di tanto grave da scatenare la furia delle altre coinquilini. Solo ipotesi al momento. Ma nella notte anche Alessandro Basciano ha avuto il suo da fare.

Alessandro Basciano sorprende Sophie e Soleil

Com’è ormai noto l’ex corteggiatore di UeD è legato a Sophie Codegoni, altra ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. Non mancano gli alti e bassi, al punto che Alessandro Basciano è stato anche richiamato dal GF Vip 6 per certi atteggiamenti giudicati troppo aggressivi. Ma torniamo alla notte scorsa, quando in camera da letto ha fatto una scoperta che non gli è piaciuta.





Alessandro Basciano è andato in camera, si è avvicinato al suo letto ma sotto le coperte ha trovato Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Il pubblico social ha parlato subito di “movimenti ambigui”, ma lui all’inizio ha tergiversato e si è allontanato. Poi però, dopo alcuni minuti, si è avvicinato al letto delle due coinquiline le ha richiamate e fatte alzare.

Alessandro che dopo aver fatto il palo aspettando per minuti Soleil e Sophie, si decide e le chiama 😂⚰️#gfvip #solearmy #basciagoni pic.twitter.com/EFMdzL4RB4 February 24, 2022

NO VABBÈ MA CHE STA SUCCEDENDO



Ma io posso trovarmi questi video ambigui?!#gfvip #solphiepic.twitter.com/Cf6YGKoPLR February 24, 2022

Le due sono uscite da sotto le coperte con un’aria un po’ sconvolta e a quel punto, come riporta il sito Funweek, i telespettatori si sono scatenati su Twitter. Per alcuni ormai è scoccata la scintilla tra Sophie e Soleil e dunque Alessandro Basciano è solo un terzo incomodo. Per altri è semplicemente stufo delle interferenze di Sole nella sua storia con l’ex tronista e potrebbe nominarla nella prossima puntata.