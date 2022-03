Nathaly Caldonazzo scagionata: nell’ultima diretta del GF Vip ancora una volta sono state tirate in ballo le frasi che avrebbe detto durante uno sfogo contro le sorelle Selassié. Frasi pesanti, ha subito detto Alessandro Basciano, convinto di un intervento risolutivo da parte della produzione e di Alfonso Signorini, che però non c’è stato. Tutti erano certi che la showgirl sarebbe stata squalificata ma il famoso video incriminato non esiste.

Poi sono usciti entrambi dalla Casa, ma questa è un’altra storia. Nathaly Caldonazzo ha accusato Alessandro Basciano di averla calunniata dopo essere stata assolta e lui durante la pubblicità si è infuriato al punto da dover far intervenire il conduttore: “Ti stanno tutelando qui e ti va di cu… e tu sai bene che hai detto quelle frasi. Lo dirò fino alla morte, sei una falsa. Io dico calunnie? Guarda che quelle cose le hai dette”.

Alessandro Basciano furioso alla pubblicità

“Non farmi passare per bugiardo, che non te le vogliono far uscire, perché tu le hai dette tutte e guardami negli occhi – ha continuato Alessandro Basciano – Ti devi vergognare ed è tutto registrato. E ti sei incastrata quando hai detto ‘speriamo che non escano fuori’. Non giurare perché sei una falsa e ti nascondi anche il cibo. Anzi giura su tua figlia che non hai mai detto che sono ‘protette dagli zingari. […] Alfonso, le ha dette e si nascondeva anche il microfono! Eravamo io e lei tra la camera blu e il corridoio. Io non mi vado ad inventare cose del genere”.





E ancora scintille durante il break pubblicitario: “Attenta a quello che dici che ti diffido. Io ti ho calunniato? Te lo giuro che faccio uscire la verità, a costo di dare tutto quello che ho faccio uscire quel video. Te lo faccio vedere io vedrai”, ha continuato Alessandro Basciano. Nemmeno Sophie è riuscita a calmarlo, mentre Soleil provava a metterlo in guardia sul rischio querela:“Può denunciarti per calunnia, per il tuo bene perché insisti? Ti stai dando la zappa sui piedi”.

NATHALY VS ALESSANDRO

Lo scontro più bello dell’edizione.

Abbiamo dovuto aspettare 5 mesi.

Finalmente.#GFVip pic.twitter.com/J4won1yE3Y February 28, 2022

A mettere un punto a questo scontro fortissimo, forse il primo così pesante in questi mesi, ci ha pensato Alfonso Signorini. Stanco di questo argomento, è rientrato nella Casa e ha rimproverato Alessandro Basciano per riuscire a fermarlo: “Se mi fai parlare, ti ringrazio. Se mi fai parlare sennò vieni tu qua al mio posto. A me non interessa difendere nessuno, sarebbe stata squalificata per come tu ce l’hai riferita”. Come detto, a fine diretta sono usciti entrambi al televoto ma di sicuro dopo tutto questo non saranno amici.