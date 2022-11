Clamorosa rivelazione di Alessandra Celentano sul sesso e sulla sua vita privata. Nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani nella trasmissione Belve, che verrà mandata in onda integralmente nella tarda serata di martedì 8 novembre su Rai2, si è sbilanciata. E ha raccontato un aneddoto, tenuto nascosto per tantissimo tempo. Ma ora che le è stata posta direttamente la domanda dalla conduttrice, non si è tirata indietro e ha fatto una confessione molto intima. E queste sue considerazioni hanno lasciato senza parole il pubblico.

Alessandra Celentano non ha mai parlato molto apertamente del sesso. Ma stavolta ha voluto dire la sua sulle relazioni sentimentali. Intanto, parlando di Amici 22, nei giorni scorsi ha avuto un duro faccia a faccia con Megan. La Celentano ha chiesto alla ragazza di improvvisare nel secondo stile, ricevendo come risposta una lezione. Una lezione non richiesta: “Non devi insegnarmi le cose. So benissimo come funzionano gli stili. Forse è meglio che certe cose tu non le dica”, la risposta della maestra che alcuni hanno interpretato come: “Se pensi di essere superiore, quella è la porta perché non ha bisogno di me”.

Alessandra Celentano e il sesso: “Casta da 13 anni”

Alessandra Celentano non si è soffermata unicamente sul sesso, ma anche su un’altra tematica importante: quella inerente la maternità. Lei non è mai diventata mamma e ha detto cosa ha provato a tal proposito: “Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere. Lite con Maria De Filippi ad Amici? Non ci siamo parlate per un po’”.

Oltre ad aver poi ammesso di non aver mai chiesto scusa a nessun allievo nella storia di Amici, Alessandra Celentano si è lasciata andare a Belve e ha confidato di non avere rapporti intimi con degli uomini da molto tempo: “Sono casta da 13 anni. Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile”. Quando la Fagnani le ha detto: “Cioè, mai avuto uno da più di 13 anni?”, lei ha confermato tutto: “Questo è un vero gossip, non lo sa nessuno”.

La Fagnani ha concluso in questo modo l’argomento: “Vedrà adesso quante proposte avrà”. Alessandra Celentano è stata unita in matrimonio con il commercialista e docente universitario Angelo Trementozzi: le nozze sono durate dal 2007 al 2012. Lei ha la sindrome dell’alluce rigido e ha dovuto fare diverse operazioni che le impediscono di ballare.