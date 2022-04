Liti e scontri a muso duro sono all’ordine del giorno. Ad Amici 21 ne abbiamo viste tante. E questa edizione, con lo show che si appresta a vivere un finale da brividi, non fa eccezione. Tra le insegnanti spesso la protagonista di tante discussioni è proprio lei, Alessandra Celentano. I suoi modi diretti sono duri da digerire. Ne sa qualcosa Serena, l’allieva finita più volte nel mirino della maestra per il suo fisico non proprio esile.

“Christian è il ballerino più alto della scuola ed è l’unico che può alzare forse Serena, che non è certo esile. Ecco perché non ho scelto né Dario né Guido”. Con queste parole Alessandra Celentano aveva lanciato una delle sue frecciate a Serena. Solo che forse neppure lei si immaginava quale sarebbero state le conseguenze. Pochi giorni fa si è accesa una discussione tra i ragazzi in casetta. Al centro del dibattito proprio le considerazioni della Celentano.





“Ogni volta con ‘sta c*o di versatilità nella mente sua… – ha attaccato Serena – Ci ha rotto pure le palle. Ha esagerato anche quando ha detto che Michele è più versatile rispetto a Dario. Perché Dario è il più versatile qua dentro. Quindi devi avere proprio la faccia tosta. Come dire “Non capisco un ca***o”, ragazzi. Ha fatto una figuraccia. Ma quella davvero non capisce un ca***”. Dal canto suo Alessandra Celentano è rimasta malissimo per queste parole.

Serena, dopo aver parlato della questione anche con Maria De Filippi, ha pensato bene di tornare sui suoi passi. La ballerina ha chiesto di poter parlare con Alessandra Celentano: “Volevo chiederle semplicemente scusa per la brutta figura che ho fatto, le brutte parole che ho detto in quel video lì. Tutto quel momento lì era dettato da uno sfogo… quando mi ha detto che la coreografia era amatoriale. Non so cosa avevo per la testa per dire quelle cose, ma non le penso. Io non sono così”.

Alessandra Celentano ha molto apprezzato le scuse di Serena e le ha detto: “Ognuno può avere il proprio pensiero. Credo che tu debba mettere sul piatto della bilancia le cose che ti vengono dette, belle e brutte. Devi valutare come ti vengono dette e perché. Con questo tuo gesto rimarrà la stima nei tuoi confronti, capisco che sei una ragazza caduta in uno scivolone. A sbagliare sbagliamo tutti. L’importante è che capisco tu lo abbia fatto onestamente”.

Poi la Celentano ha spiegato perché non aveva replicato: “Ci ero rimasta male ed ero incredula“. Infine Serena ha ringraziato l’insegnante: “Sono migliorata anche grazie alle bastonate. Sono contenta di aver fatto questo percorso”. Dunque tutto è bene quel che finisce bene, no?

