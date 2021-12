Restare o tornarsene a casa? È il dilemma che in questi giorni assilla, per modo di dire, gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 6. Ieri, lunedì 13 dicembre, era l’ultimo giorno per prendere la fatidica decisione senza rimetterci un euro di penale, come da contratto. Solo che la produzione ha voluto creare due momenti per fare la scelta. E così i piani di qualcuno, in particolare quelli di Aldo Montano, sono stati scombinati. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo nell’ultima diretta del reality di Alfonso Signorini.

Già da tempo diversi vipponi avevano stabilito che se ne sarebbero andati alla prima occasione utile. Parliamo in questo caso di Francesca Cipriani e Alex Belli. La prima ha lasciato per motivi di salute. Alla domanda se desiderasse rimanere la showgirl ha risposto: “Alfonso io ti rispondo no, la mia risposta è no. Non rimango. Te la motivo? Purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no. Purtroppo è da agosto”.

Anche Alex Belli, che in ogni stato è stato squalificato, ha scelto di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip. E comunque l’attore sarebbe stato costretto ad abbandonare il reality perché, contro il regolamento, ha abbracciato la moglie Delia Duran durante uno degli ultimi faccia a faccia. Tra l’altro al pubblico non è passata inosservata la frase di Delia: “Quella cosa che hai fatto sotto le coperte (con Soleil, ndr) l’hanno vista tutti. Hai trombato coño de tu madre”. Inoltre tra i vip pronti a uscire c’era anche Aldo Montano.





Lo schermidore non ha fatto mistero della sua volontà di abbandonare il Grande Fratello Vip. Troppo grande il desiderio di tornare dai suoi affetti. La stessa moglie Olga Plachina, abbracciata ai due figli, recentemente ha dichiarato di soffrire la sua assenza: “Con i miei patatini…. ci manca il nostro patatone”. Dopo quanto detto ai coinquilini tutti si aspettavano che Aldo Montano uscisse nella puntata del 13 dicembre. Ma il GF Vip ha deciso diversamente e lo spadaccino è stato costretto a rimanere.

Katia scherzando ad Aldo: "Comandante ma nn dovevi andartene ieri sera?"

ALDO : "MI HANNO FREGATO IL POSTO!!! CHE DEVO FA'….LA PRENDO CON SPORTIVITÀ!!!"

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Buongiorno Capitano nostro😍ALDONE SIAMO CON TE❤#gfvip #Aldo #AldoMontano #aldograzie pic.twitter.com/yBAI1Dnw1z December 14, 2021

La produzione del Grande Fratello Vip 6 ha deciso infatti di dividere in due puntate, lunedì 13 e venerdì 17 dicembre, il momento in cui i vip potranno uscire. E Aldo Montano fa parte del secondo gruppo. Dunque per il momento il campione, molto amato dal pubblico per la sua schiettezza, è costretto a far parte del reality ancora per un po’. Nonostante questo imprevisto Aldo è rimasto della sua idea e, appena avrà la possibilità, lascerà la Casa per far posto ad un altro concorrente.