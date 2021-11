Aldo Montano è uno dei grandi protagonisti di questo GF Vip 6. Il campione di scherma è amatissimo dentro e fuori la Casa e da quando è iniziato il reality si è parlato spesso di lui. La sorpresa della moglie, la lite feroce con tanto di rissa sfiorata con Alex Belli e la bellissima amicizia che lo lega a Manuel Bortuzzo. Con lui parla di tutto ma nelle ultime ore più che altro hanno sparlato insieme. Di Lulù Selassié, ovviamente, e di un suo vizio.

Detestano la sua abilità di tirarsi fuori ogni volta che c’è da cucinare o da pulire la casa, spesso accusando malesseri. Manuel ha rivelato ad Aldo Montano di aver “tagliato chili di patate e carote” mentre “Lulù, se le ha tagliate, ha tagliato due patate e due carote”. “Ti ha parlato nell’orecchio? Di solito, bisbiglia”, ha detto lo schermitore al coinquilino, che ha risposto con un “No, per fortuna no”.

Aldo Montano, la doccia al GF Vip 6

Ma Aldo Montano sta per farsi un nuovo amico al GF Vip 6: Davide Silvestri. Nelle ultime ore i due hanno avuto modo di parlare: “Io contro tutti, con tutti e con nessuno – gli ha detto l’attore – Ci sono persone che mi fanno stare bene e mi fa piacere, ma se non mi torna qualcosa la dico immediatamente. Con te però le cose sono cambiate in meglio”.





E ha parlato anche con gli autori del GF Vip di Aldo Montano: “Ho detto in confessionale che ultimamente ho vissuto dei bei momenti con te. Ci sto bene che devo dirti. Mi ha fatto molto piacere. A loro ho detto che ti ho rivalutato in bene, ho cambiato idea in positivo”. Ma tornando alle vicende nella Casa, un momento in particolare non è sfuggito al pubblico: la doccia dello sportivo.

In serata, Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi hanno fatto alzare la temperatura ballando a ritmo di musica sotto la doccia della Casa. Il campione in particolare, con il costume rosso e il suo fisico scolpito ha fatto sognare tanti telespettatori e telespettatrici del reality. Un momento che evidentemente aspettavano con trepidazione. E per qualcuno ha addirittura alzato lo share quella doccia.