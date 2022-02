“Tutti scemi, sono senza parole”. Aldo Montano distrugge Signorini, il doppio attacco dopo i fatti al GF Vip

Continuano le polemiche al GF Vip 6 dopo la notizia del rientro in gioco di Alex Belli, squalificato dal gioco per non aver mantenuto le distanze di sicurezza durante l’incontro con la moglie Delia Dura, entrata poi nella casa come concorrente.

Durante il quarantesimo appuntamento con il reality, Alfonso Signorini ha annunciato il ritorno dell’attore al GF Vip 6 e ovviamente è scoppiata la polemica. In tanti si sono stancati di sentir parlare ancora del triangolo Alex-Soleil-Delia e perché secondo il regolamento del reality i concorrenti squalificati non possono rientrare in casa (in realtà non possono neanche essere presenti alle puntate in diretta) e invece per lui si è chiuso un occhio.

Aldo Montano contro il GF Vip, Alex Belli e Lorenzo Amoruso

A criticare fortemente la scelta anche Aldo Montano, che nei primi momenti aveva legato tantissimo con Alex Belli ma dopo le critiche in confessionale in cui veniva dipinto come falso ha deciso di chiudere il rapporto. “Quando ho scoperto che Alex sarebbe ritornato in casa è stato incredibile, non ci volevo credere sul momento. L’hanno fatto, lo hanno fatto, l’hanno fatto, non me l’aspettavo, speravo che non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è stato fatto”, ha rivelato Aldo Montano a Casa Chi.





“Se fossi stato ancora dentro avrei detto ‘me ne vado non resto un giorno in più per far parte di questa roba qui’. Ma oggettivamente siamo tutti scemi così, oppure c’è gente che alla fine la pensa come la penso io? Sono l’unico pazzo sulla faccia della Terra? Secondo me tutto questo teatro ha stancato e rotto. Delia è andata anche in finale e Soleil salvata, poi Alex che entra, mi sembra una roba tutta scritta, meraviglioso, tutto bellissimo”, ha continuato Aldo Montano, che poi ha commentato anche il post di Lorenzo Amoruso contro Manila Nazzaro.

“Non mi sembrano parole sue. Non so che messaggio voglia fare. Riconosco poche queste parole. Non so se sono dettata da qualcosa di più alto o da un impulso non so bene legato a cosa. Queste parole le riconosco poco dalla bocca di Lorenzo, non so se hanno uno scopo diverso”, ha concluso l’ex concorrente, per molti il vincitore morale della sesta edizione del Grande Fratello Vip.