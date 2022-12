Alberto contro Antonino al GF Vip 7. De Pisis è stato prelevato dalla Casa del Grande Fratello Vip e portato in isolamento lo scorso sabato 19 novembre e mercoledì 30 novembre, dopo il tampone negativo, ha fatto il suo ritorno. “Avete fatto i bravi senza di me? Quanto mi siete mancati!”, ha detto il concorrente ai vipponi. “Sono felicissimo! Sono tornato da voi!”.

“Sono stati dieci giorni in silenzio è stato un incubo. Blindato lì dentro. – ha detto Alberto De Pisis ai compagni di avventura – Dieci giorni che sono sembrati dieci mesi. A tratti avevo le allucinazioni. Non potevo neanche guardare film, penso di essere dimagrito perché avevo zero appetito. Leggevo, meditavo.. E niente, anche il Covid lo abbiamo fatto. Facevo di quei pianti nel pomeriggio, ero super malinconico e a me la malinconia piace viverla”.

Alberto contro Antonino e il comportamento con Oriana al GF Vip

Tempo di risate e festa nella casa del Grande Fratello Vip, ma anche di critiche. Alberto contro Antonino a causa del suo comportamento con Oriana Marzoli. Tornato nella casa dopo il tampone covid negativo, il concorrente ha fatto alcune rivelazioni sulla storia, giunta al capolinea, tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Durante la scorsa puntata si è parlato della fine della relazione tra i due e in molti hanno criticato il modo in cui Signorini e la Bruganelli hanno trattato la Marzoli.

Tra questi anche Alberto De Pisis. Il vip ha parlato con Antonino Spinalbese criticando il suo modo di fare con l’influencer spagnola. L’ex di Belen ha confessato di aver rifiutato le avances di Oriana per ben due volte ma di non essere riuscito a evitarla nei giorni seguenti. “Credimi Alberto, è impossibile dire di no. Io le ho detto di no per due volte, e poi cosa mi dice? Vorrei vedere voi”, ha confessato.

Alberto ad Antonino: “Se vuoi andare piano con Oriana non ci vai sotto le coperte, non ti scambi tutte quelle intimità, perchè io ero sveglio nel letto quella notte e ho sentito tutto”



MIO DIO ALBERTOOOOOO #gfvip pic.twitter.com/8egqzW3Agp — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 30, 2022

Alberto ha ascoltato e spiegato ad Antonino di non essersi comportato bene con Oriana, che evidentemente si stava affezionando a lui. “Se vuoi andare piano con Oriana non ci vai sotto le coperte, non ti scambi tutte quelle intimità, perchè io ero sveglio nel letto quella notte e ho sentito tutto”, le sue parole riportate da un utente su Twitter.