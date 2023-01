“È morta da sola”. Alberto Matano non si trattiene, il triste annuncio a La vita in diretta

Alberto Matano scosso in diretta tv. La storia della donna di 50 anni morta congelata insieme ai suoi cani è stata commentata anche nello studio televisivo di La vita in diretta. Per Cristiana Gugu il destino è stato spietato e il conduttore non ha trattenuto le sue riflessioni sul caso che ha decisamente scosso l’opinione pubblica.

Alberto Matano commosso in diretta tv. Una scelta consapevole quella di Cristiana Gugu, 50 anni, trovata morta il 26 gennaio 2023 sull’Appennino. L’allevatrice aveva deciso già da qualche anno di vivere in un maneggio abbandonato, in condizioni non certamente facili. Un luogo isolato in inverno e privo di riscaldamento.

Leggi anche: “Gliel’hanno già detto”. Alberto Matano, doppia e improvvisa decisione Rai: pubblico avvisato





Alberto Matano commosso in diretta tv: “La cosa che più fa male…”

Il corpo di Cristiana è stato trovato privo di vita lungo un sentiero a Badia Tedalda, nell’Aretino, zona colpita da una burrasca di neve che ha raggiunto 1 metro di altezza. Cristiana si era diretta con la corriera a San Sepolcro per acquistare le crocchette per i suoi cani. I passanti hanno dunque visto la donna salire lungo la strada interamente coperta di neve. Poi a scoprire il corpo della donna privo di vita con accanto i tre cani, anche loro morti, sarebbe stato un operatore che si stava occupando di ripulire i sentieri forestali.

Morta congelata per il freddo e accanto al corpo di Cristiana anche le buste appena acquistate con dentro i croccantini per i suoi amici a quattro zampe. Sul triste decesso della 50enne La vita in diretta ha dedicato un servizio intero: “La cosa che fa più male è che nessuno se n’è accorto per giorni” ha commentato Alberto Matano alla fine del servizio.

“Questo dramma è stato aggravato dal freddo di questi giorni: una donna che si chiamava Cristiana è morta su una montagna dove viveva. Era un’allevatrice di cani e aveva cinquant’anni”. Infatti come spiegato anche nel servizio, a stroncare la vita dell’allevatrice sarebbe stato un infarto provocato appunto dal freddo intenso.