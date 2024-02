C’era anche Alberto Matano in prima fila, alla finale di Sanremo 2024 e ovviamente il Festival è stato ed è argomento di punta del suo programma La Vita in diretta. Programma che il conduttore Rai, uno dei più stimati, che batte quotidianamente la concorrenze dal punto di vista degli ascolti. Il magazine Nuovo Tv, in edicola questa settimana, scrive che La vita in diretta “è arrivata quasi a doppiare gli ascolti della Merlino che tuttavia, va detto, negli ultimi tempi ha dato segni di recupero nei risultati d’ascolto. In ogni caso tra i due programmi c’è una differenza di almeno 6 o 7 punti di share”.

E ancora, scrive sempre il settimanale, che “sbarcate a Mediaset per dare una svolta all’informazione serale e all’intrattenimento pomeridiano, Bianca Berlinguer e Myrta Merlino fanno i conti con i numeri. Che raccontano come le due giornaliste, arrivate rispettivamente da Raitre e La7, non siano riuscite nell’impresa di battere la concorrenza. E nemmeno di impensierirla”.

“Alberto Matano conduttore”: l’indiscrezione bomba

Insomma, almeno finora Alberto Matano ha da festeggiare in questa stagione. Ma potrebbe festeggiare ancora di più se l’indiscrezione che lo vuole conduttore dello speciale sugli Oscar fosse confermata. La serata degli Oscar, che verrà trasmessa da Los Angeles nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2024, è dal 2009 trasmessa da Sky con Francesco Castelnuovo.

Ma a quanto pare però quest’anno potrebbe essere la Rai a trasmettere il grande evento, in base quanto riportato su Tvblog e pubblicato da Federico Pontiggia nella newsletter per Cinematografo. Un gran colpo per la tv si Stato che tornerebbe così al timone dello speciale per la 96esima edizione della cerimonia.

La nomination ottenuta da Io Capitano, film di Matteo Garrone in lizza per un Oscar nella categoria Miglior Film Internazionale, prodotto da Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, avrebbe giocato un ruolo importante per il passaggio dei diritti alla Rai. E, come detto, sarebbe già venuto fuori il nome del possibile conduttore della serata evento, che negli Usa dal Dolby Theatre sarà presentata da Jimmy Kimmel: quello el giornalista e conduttore calabrese.