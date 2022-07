“Lo hanno già informato”. Alberto Matano deve tornare dalle vacanze: la Rai non poteva fare altro

Novità in arrivo per Alberto Matano e La vita in diretta. Nessuno si attendeva questa notizia, in primis sicuramente il conduttore televisivo, ma la Rai lo avrebbe già contattato per informargli di un importante cambiamento. Uno stravolgimento che lo costringerà a rientrare frettolosamente dalle vacanze. Avrebbe probabilmente preferito godersi ancora di più questa sua prima estate, culminata col matrimonio con l’amore della sua vita, ovvero il neo marito Riccardo Mannino.

Ma purtroppo non sarà possibile, stando almeno alle indiscrezioni circolate sul suo conto (e non solo) in queste ore. Alberto Matano è indubbiamente uno dei volti principali della tv pubblica italiana, grazie a La vita in diretta, la Rai questo lo sa benissimo e per questa ragione avrebbe optato per qualcosa di inaspettato fino a qualche settimana fa. Ma la variazione improvvisa della situazione italiana ha costretto molti a intervenire bruscamente per risolvere la situazione.





Alberto Matano e La vita in diretta, la Rai anticipa il ritorno del programma

Una decisione davvero importante e inaspettata quella riguardante Alberto Matano e La vita in diretta. Certamente avrà già ricevuto la telefonata dai vertici della Rai e si sarà messo a disposizione per questo cambio di programma improvviso. I rumor legati al conduttore televisivo sono stati rilanciati dal sito TvBlog, che hanno coinvolto pure la collega Serena Bortone. Una scelta che somiglia moltissimo a quella che ha già preso in modo ufficiale l’emittente tv Mediaset.

Stando alle ultime voci, Alberto Matano e anche Serena Bortone con Oggi è un altro giorno dovranno rientrare dalle ferie prima del dovuto. Secondo TvBlog, questa decisione della Rai sarebbe stata assunta per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre, quindi anche la tv pubblica darà spazio maggiormente all’informazione prima del voto. Inizialmente il ritorno dei due presentatori era previsto per il 12 settembre, invece salvo ulteriori modifiche, li rivedremo al lavoro già a partire da lunedì 5 settembre.

Intanto, manca ancora l’ufficialità, ma Mediaset avrebbe deciso di anticipare l’inizio del programma di Barbara D’Urso. Quindi, Pomeriggio Cinque potrebbe ritornare a partire dal prossimo mese di agosto, tra poche settimane. Sempre stando a queste indiscrezioni, il cambiamento politico italiano con la caduta del governo Mario Draghi e le elezioni fissate per il 25 settembre avrebbero fatto cambiare idea ai vertici di Mediaset.

