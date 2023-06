Nessuno si aspettava nemmeno minimamente che se ne parlasse, invece ecco arrivare una voce a sorpresa su Alberto Matano e su ciò che farà in futuro alla Rai. Il conduttore de La vita in diretta è stato tirato in ballo e anche il pubblico ha cominciato a parlare di lui. Non abbiamo dichiarazioni ufficiali del protagonista, ma si è scoperto che non sia più sicuro il suo posto. E questo rappresenterebbe davvero una svolta decisamente clamorosa.

Prima di entrare nei dettagli su Alberto Matano e il suo futuro, nei giorni scorsi lui si è presentato con degli occhiali scuri a La vita in diretta. Confermando di avere un problema di salute: ““Mi scuserete per questi occhiali, ma ho un piccolo problema agli occhi, nulla di grave e per fortuna siamo qui“. Non è entrato nei particolari della problematica, quindi non conosciamo la sua natura. Ma torniamo al presente.

Alberto Matano e il futuro alla Rai, c’è una novità

Nonostante non ci siano ancora notizie certe pervenute dalla Rai, su Alberto Matano è iniziato a circolare di tutto e di più alla luce di un gesto del programma Ballando con le stelle, relativo al suo futuro. Tutto ovviamente dovrà essere valutato con attenzione nelle prossime settimane, ma i telespettatori hanno iniziato a farsi una propria idea in merito. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato pubblicato sul profilo ufficiale Instagram del programma di Milly Carlucci.

Sui social è partito un sondaggio di Ballando, che coinvolge non solo Matano ma anche Rossella Erra: “Oggi vogliamo sentire la vostra su due figure fondamentali del programma. Chi vorreste come commentatore a bordo campo e giuria popolare?”. Quindi, c’è chi si è convinto che questa domanda nasconderebbe la decisione della trasmissione di voler cambiare Matano ed Erra. Anche se gli utenti hanno votato quasi tutti a favore del conduttore di Rai1.

Per quanto riguarda Rossella Erra, invece, i giudizi sono stati differenti e c’è chi ha invocato la sua sostituzione. Non dovrebbero esserci problemi per Matano, anche se non c’è ancora la sicurezza che sarà riconfermato.