Incredibile episodio a La vita in diretta: protagonisti il conduttore Alberto Matano e Guillermo Mariotto, suo ospite e giudice di Ballando con le stelle. Come succede ormai quotidianamente nel programma di Rai1, verso la fine dello stesso, il presentatore è solito toccare l’argomento inerente il format di Milly Carlucci. Nella giornata del 14 novembre Matano ha innanzitutto riferito dell’esclusione di Enrico Montesano, ma successivamente si è parlato più serenamente. Poi all’improvviso il fatto che ha lasciato di stucco il pubblico.

Nel corso de La vita in diretta, Alberto Matano e Guillermo Mariotto hanno dato vita ad una sorta di siparietto inaspettato. Non è la prima volta che il giudice di Ballando si renda artefice di gesti clamorosi e lo ha fatto anche stavolta in piena diretta. Ma il padrone di casa non è certamente rimasto in silenzio e lo ha gelato sia con il suo sguardo che con le parole. E ha anche tirato fuori un retroscena misterioso, visto che i telespettatori non ne sapevano proprio nulla almeno fino alle dichiarazioni di Matano.

La vita in diretta, Alberto Matano contro Guillermo Mariotto

Nell’appuntamento di lunedì 14 novembre de La vita in diretta, il primo della nuova settimana, Alberto Matano ha redarguito Guillermo Mariotto. Quest’ultimo, senza nemmeno pensarci su due volte, ha avuto un comportamento assurdo, ma come detto precedentemente non unico nel suo genere. Ovviamente il conduttore Rai non poteva soprassedere e gli ha subito fatto notare il suo gesto. Parole molto chiare, alle quali il giudice di Ballando con le stelle ha reagito comunque in maniera molto tranquilla.

Entrando nei dettagli, Guillermo Mariotto ha iniziato a leggere qualcosa sul suo cellulare, non preoccupandosi del fatto che fosse in diretta e ripreso dalle telecamere de La vita in diretta. Alberto Matano gli ha subito detto: “Basta telefono eh, già l’altra sera mi hai rubato il mio”. Nessuno ha compreso a quale episodio si riferisse il presentatore, anche se Mariotto ha cominciato a sorridere. Probabile che sia successo qualcosa nell’ultima puntata di Ballando con le stelle. Ma certamente, nonostante il suo modo gentile, Alberto ha fatto notare quel comportamento non idoneo.

E proprio meno di un mese fa, a Storie Italiane, è squillato il cellulare di Guillermo Mariotto, il quale ha subito cercato il dispositivo all’interno della sua tasca. Ma il rumore è stato udito da tutti. Ed Eleonora Daniele ha commentato: “E dai, sempre con questo telefono la mattina. Ma chi è che ti chiama?”. Lui ha replicato: “Si tratta di una telefonata di lavoro”.