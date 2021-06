Il caso di Denise Pipitone è tornato alla ribalta da alcune settimane. Della bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2014 non si è saputo più nulla. Ma recentemente sono state aperte nuove indagini. Proprio nel giorno in cui la casa è stata perquisita, per la prima volta dai carabinieri, in Rai è avvento uno scontro. Mentre la mamma di Denise, Piera Maggio, ha commentato: “Ci è arrivata questa macabra notizia, ero basita. Ho subito chiamato l’avvocato e abbiamo scoperto che c’erano dei lavori nella casa in cui abitava Anna Corona”.

“Mi ha devastato sapere che si cercava un corpo” le parole di Piera. Della storia si sono occupati in tanti, tra cui Federica Sciarelli con il suo “Chi l’ha visto?” e Alberto Matano ne “La vita in diretta”. Ebbene a quanto pare la Sciarelli si sarebbe lamentata del taglio che Matano ha dato agli sviluppi sul caso. La giornalista avrebbe rivendicato duramente con Salini il proprio approccio giornalistico asettico e privo di scandalismi, a differenza di quello del collega.

Dai due giornalisti non è arrivata alcuna smentita, ma a distanza di alcune settimane dall’episodio Alberto Matano è tornato sull’argomento. Nel corso di un’intervista al settimanale Chi Matano ha parlato proprio di quello che è stato detto, ovvero: “Federica Sciarelli indiavolata con Matano per la spettacolarizzazione del caso Denise Pipitone”. “Chiacchiere – dice ora Alberto Matano – Con Federica ci parliamo spesso e tra noi c’è un rapporto di profonda stima e simpatia. Da quando sono passato dal TG1 alla guida de La vita in diretta leggo la qualunque”.





Nessun litigio o discussione, insomma, Alberto Matano afferma che con Federica Sciarelli non c’è nessun problema. Non solo. Il conduttore de “La vita in diretta” parla anche del successo della trasmissione e annuncia interessanti sorprese per la prossima stagione. Senza sbilanciarsi troppo, ovviamente. Inoltre il giornalista ha detto la sua su una collega molto popolare e spesso al centro delle polemiche…

Alberto Matano, nel corso dell’intervista a Chi, ha parlato anche di Barbara D’Urso: “Andando in onda nello stesso orario, non ho mai modo di seguirla, ma le riconosco un rapporto molto interattivo con il pubblico. Unico in tv”. E ancora, per Matano la conduttrice Mediaset ha “un’impronta e una matrice diversa. Barbara ha una cifra stilistica unica, brillante, ma senza alcun dubbio molto distante dalla mia”.