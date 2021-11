“Se ne va un grande”. Alberto Matano sfiora le lacrime: dolore in diretta per la grave perdita

Dolore enorme per il conduttore de ‘La Vita in diretta’, Alberto Matano. Quella del 12 novembre non è stata una puntata facile per lui, che ha dovuto portare avanti la trasmissione nonostante una bruttissima notizia. Una morte troppo difficile da accettare, che lo ha reso estremamente triste e addolorato. E ha voluto omaggiare questa persona dandogli tantissimo spazio nel corso del programma. In poche occasioni lo abbiamo visto così provato e angosciato, un umore decisamente pessimo.

Qualche giorno fa è stato invece protagonista di un fuori onda inaspettato. Quando è stato lanciato un servizio sul green pass e in particolare sui cosiddetti possessori di certificati verdi ritenuti falsi, tra cui ci sarebbe Pippo Franco, il microfono di Alberto Matano è rimasto acceso e si è potuto udire questo: “Cosa dobbiamo tagliare? Cos’era?”. Immediatamente la regia si è resa conto della gaffe andata in diretta e ha stoppato la voce del conduttore fuori onda, ma ormai tutti avevano sentito.

Alberto Matano ha voluto esprimere il suo pensiero in merito ad una perdita devastante, che ha coinvolto lo sport e il giornalismo italiani. Queste le sue bellissime parole: “Qui in studio c’è un silenzio che non sembra reale. Quando se ne va un grande amico è così. Queste immagini che abbiamo visto fanno riferimento al 30 dicembre del 2018, ovvero la puntata di Capodanno, e c’ero anch’io in studio a Domenica In. Lui non riusciva quasi più a camminare. E quella volta mi ha davvero impressionato”.





Dunque, la sua tristezza assoluta è stata provocata dalla notizia della morte del giornalista sportivo, Giampiero Galeazzi, deceduto a 75 anni a causa di una forma grave di diabete. E Alberto Matano ha aggiunto: “C’è un’onda di affetto che attraversa tutta la Rai oggi. Era un grande amico e un grande giornalista. Lo abbiamo tutti molto rispettato e molto amato”. Per lui è stato davvero difficile trattenere il pianto, visto che è passato a miglior vita un personaggio indimenticabile.

Anche Simona Ventura ha voluto salutare per l’ultima volta Galeazzi: “Sono tanti i momenti che mi ricorderò per sempre. Dai campionati vissuti insieme alle Olimpiadi di Barcellona, dove mi divertivo, estasiata, dei tuoi racconti e dei dietro le quinte dello sport. Avercene oggi di inviati come te! RIP Giampiero Galeazzi, lo sport in tv ti deve tantissimo”. In lacrime anche Mara Venier, che lo apprezzava moltissimo.