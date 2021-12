Puntata non facile per Alberto Matano quella del 15 dicembre. A ‘La vita in diretta’ si è toccato un argomento molto delicato e il conduttore, dopo aver mostrato al suo pubblico diversi filmati inerenti questa tematica, ha voluto dire la sua manifestando una certa insofferenza. La storia l’ha colpito profondamente e non ha fatto dunque mistero di essere rimasto molto male. Nemmeno lui pensava potesse esserci una situazione del genere, che riguarda tra l’altro una persona conosciuta da tutti noi.

Soltanto pochi giorni fa Alberto Matano era invece rimasto sconvolto da un furto in diretta, compiuto ai danni di una sua inviata. Durante l’appuntamento di venerdì 10 dicembre, una giornalista non aveva potuto fare il consueto collegamento perché vittima di un furto all’interno dell’automobile. E il padrone di casa aveva subito commentato: “Assurdo, da quando conduco questa trasmissione non era mai successa una cosa del genere”. E qualche ora fa un altro episodio ha lasciato di stucco l’uomo.

Dopo aver trasmesso quindi alcuni video che hanno fatto riferimento ad una grande dello spettacolo, Alberto Matano si è lasciato andare a questa confessione: “Devo dire che questa è una storia che fa male”. L’inviata del programma di Rai 1 ha poi riferito al conduttore: “L’abbiamo sentita al telefono e si è detta molto stanca, sta pensando addirittura di lasciare l’Italia. Tra l’altro oggi ha la febbre molto alta”. Quindi, non è stato possibile averla in collegamento, ma nonostante questo il dolore è prevalso.





L’ex manager di Gina Lollobrigida, infatti è di lei che ha parlato Alberto Matano in puntata, ovvero Andrea Piazzolla, ha invece detto: “Quando lei è stata malata non mi sono allontanato un attimo. Non mangiava e non lo facevo neanch’io pur di starle vicino”. Non è riuscito a trattenere le lacrime, infatti durante tutta l’intervista ha pianto. Il presentatore della tv pubblica spera che la situazione possa migliorare molto presto, affinché si chiuda questa triste vicenda riguardante la famosa attrice.

Gina Lollobrigida, classe 1927, dal 2007 è cittadina onoraria di Pietrasanta, dove ha organizzato una mostra di scultura. L’ex manager Piazzolla è accusato di aver messo all’asta i tavolini, gli specchi, le sedie, gli armadi, tappeti e altro della casa dell’attrice quando ha ristrutturato l’abitazione. Per la magistratura di Roma si sarebbe in presenza di una vera e propria “circonvenzione di incapace”.