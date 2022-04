“Si sposano”. Alberto Matano in festa, l’annuncio a fine puntata: “Siamo così felici”

Alberto Matano ha fatto un annuncio sensazionale, proprio qualche istante prima di salutare il pubblico de ‘La vita in diretta’. Ha augurato una buona Pasqua a tutti i telespettatori, visto che sabato e domenica ovviamente la trasmissione non andrà in onda, ma prima ha voluto fare i nomi dei futuri sposi. Infatti, l’annuncio ha riguardato proprio l’imminente matrimonio di una persona che lui conosce molto bene. E ha voluto condividere con tutti questa notizia straordinaria e positiva.

Ad inizio mese Alberto Matano ha rivelato: “A noi è capitata una cosa ancora più assurda. Ad un nostro inviato è stato doppiato, cambiato il labiale per sponsorizzare qualcosa di assurdo e abbiamo denunciato tutto. Molti di noi sono state vittime di furti di identità”. E la speranza è che possano arrestarsi presto questi furti. Era stata Mara Venier l’ultima a denunciare una vicenda simile: “Mai fatta pubblicità a questo prodotto, mai!! Questo è un fotomontaggio! Le mani non sono le mie!! Una truffa!!! #truffaonline”.





Alberto Matano, annuncio in diretta: “La nostra Valentina si sposa”

Alberto Matano ha anche fatto un altro annuncio importante: “Il venerdì è sempre la giornata degli annuncio importanti. Sosteniamo la fondazione Amore e Libertà Onlus che da più di trent’anni accoglie bambini e ragazze vittime di violenza, che vivono in povertà. Tutti noi possiamo fare qualcosa. Con un piccolo gesto si può fare davvero tanto, lo dico sempre, per chi ha meno di noi. Grazie in anticipo perché so che lo farete”. Ma vediamo invece chi si unirà in matrimonio.

Alberto Matano ha quindi comunicato così la splendida notizia: “Devo darvi una notizia felice, ci sarà un lieto evento qui: facciamo gli auguri alla nostra Valentina che domani si sposerà con Andrea. A loro buona Pasqua e tanta felicità”. Si tratta di una donna che lavora sicuramente dietro le quinte del programma, visto che lui e gli ospiti hanno guardato verso lo studio e dunque dove ci sono tecnici e cameraman. La prossima settimana probabilmente potrebbe fornire qualche dettaglio in più.

Nell’ultimo periodo Alberto Matano, precisamente nell’ottobre del 2021, ha annunciato con commozione di essere stato vittima di omofobia e poi, nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, ha ufficializzato di avere un compagno e di volersi anche unire in matrimonio. Ora ritornerà a tenere compagnia al pubblico a partire da martedì 19 aprile.

“Assurdo, abbiamo denunciato”. Alberto Matano racconta tutto a La vita in diretta