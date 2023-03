Alberto De Pisis se ne frega delle liti al GF Vip 7 e mentre gli altri discutono viene beccato dalle telecamere in un siparietto davvero divertente. La settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è alle ultime battute. Il 3 aprile sarà annunciato il vincitore di questa edizione, iniziata il 19 settembre 2022.

Poi sarà la volta di un altro appuntamento storico di Mediaset, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, anche quest’anno capitanata da Ilary Blasi e con opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. In finale, per il momento, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. In casa sono rimasti ancora

Alberto De Pisis balla al GF Vip 7 mentre gli altri litigano

Luca Onestini, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Milena Miconi, Andrea Maestrelli, rientrato la scorsa settimana grazie al biglietto di ritorno e Alberto De Pisis. L’influencer milanese è sicuramente uno dei più tranquilli di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. È sempre stato molto educato e poco avvezzo a liti e volgarità che poi sono state alla base della decisione di Pier Silvio Berlusconi di cambiare rotta sul regolamento.

Protagonista ‘silenzioso’, che però è riuscito anche a strappare risate grazie alla sua ironia tagliente e pungente. La scorsa settimana Alberto De Pisis è stato protagonista della linea della vita e ha emozionato il pubblico con il suo racconto. “Io come ho detto prima non parlo mai di mio padre perché è una persona riservata e lo voglio tutelare. La mia scelta di fare il GF? Ho 33 anni e sono abbastanza grande, ma voglio tutelarlo”, aveva raccontato il vippone.

E proprio in queste ore un video con protagonista Alberto De Pisis è diventato virale sui social. Mentre in un’altra stanza Oriana e Luca discutevano, il vippone è stato ripreso mentre si cimentava in alcuni passi di danza classica mentre canticchiava Tipitipiti, il brano di Orietta Berti. Il tutto sotto gli occhi divertiti di Nikita che si asciugava i capelli. “Nella casa litigano. Nel mentre: Alberto balla: TIPITIPITI DOVE VAI, TIPITIPITI DOVE SEI”, si legge su Twitter.