Al GF Vip 7 si parla per la prima volta di Alberto De Pisis. Il giovane si sbottona, finalmente, per quello che riguarda il suo rapporto privatissimo col padre e il fratello. Non corso di tutti questi mesi infatti, poco si è saputo sulla sua vita privata, complice il fatto di vivere in una famiglia molto riservata. Anche per questo Alberto De Pisis è stato richiamato, da Alfonso Signorini, a fare la sua linea della vita. Il giovane, uno dei papabili vincitori di questa edizione del reality, ha quindi raccontato quello che in parte aveva solo accennato.

E non si è parlato solo la separazione dolorosa dei suoi genitori e gli episodi di bullismo che da sempre l’hanno segnato, ma anche del rapporto che il vippone ha con suo padre e suo fratello. De Pisis allora ha confessato di sentirsi come un guerriero e ha chiesto scusa a suo papà per non essere stato un buon figlio, secondo lui. Ma è davvero così? A quel punto a prendere la parola è il padrone di casa che confessa a tutti il motivo per il quale Alberto non ha mai ricevuto sorprese.

Come ha spiegato Alfonso, i suoi familiari (eccetto la mamma) non vogliono essere coinvolti nel reality e questo è sacrosanto. Alberto ha quindi spiegato meglio il loro punto di vista: “Io come ho detto prima non parlo mai di mio padre perché è una persona riservata e lo voglio tutelare. La mia scelta di fare il GF? Ho 33 anni e sono abbastanza grande, ma voglio tutelarlo”.

Poi ha continuato De Pisis: “Anche con mio fratello ho sempre avuto un rapporto complicato, forse per divergenza caratteriale. Eravamo diversi già da bambini. Quanto vissuto qui mi ha fatto capire gli errori commessi. Uscito di qui vorrei recuperare i rapporti con mio fratello”. Nelle stesse ore anche un altro big del GF Vip ha dato manforte al giovane, Antonio Zequila.

La linea della vita ci ha permesso di conoscere Alberto più nel profondo: ci ha raccontato cosa lo ha reso felice, cosa lo ha segnato, come è diventato la persona che è oggi. #GFVIP pic.twitter.com/MKtWJy3mNt — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 20, 2023

Lex vippone ha detto: “Vorrei tanto che vincesse Alberto De Pisis, è una persona educata e tranquilla. Se lo merita anche solo per l’educazione che ci mette nel fare le cose. Sarebbe un Grande Fratello all’insegna dell’educazione anziché allo scambio di carne da macelleria”. Quanti sono d’accordo con questa frase? Tantissimi.

