“Che batosta”. Al Bano e Jasmine Carrisi, brutte notizie. La voce è già una certezza

Bruttissime notizie per il cantante Albano Carrisi e la figlia Jasmine. La voce che sta circolando in queste ore è decisamente molto deludente per i due, che probabilmente avrebbero sperato in altro. A quanto pare, chi ha dovuto considerare le loro due figure non è rimasto completamente soddisfatto. Mancano ovviamente le ufficialità, ma siamo vicinissimi ad una decisione che renderà tristi i fan dell’artista di Cellino San Marco. Un colpo basso davvero molto forte, che non sarà facile da riassorbire in fretta.

Recentemente il cantautore pugliese è intervenuto su una polemica con la chiesa dopo una sua esibizione musicale: “Sono indignato. Indignato e profondamente amareggiato per la ramanzina che mi ha appena fatto Monsignor Luigi Mansi, vescovo di Andria. L’accusa di aver ‘usato l’altare per esibirmi mi ha davvero addolorato”, ha chiosato il 78enne pugliese, con evidente disappunto per la esternazioni del vescovo di Andria. Una vicenda che lo ha inevitabilmente scosso negativamente.

Nella passata edizione di ‘The Voice Senior’, Albano Carrisi e Jasmine sono stati autentici protagonisti nella giuria insieme a Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Questi ultimi tre hanno praticamente già avuto la riconferma anche per la prossima, invece papà e figlia sarebbero stati esclusi. A riferire tutto è stato il settimanale ‘Di Più Tv’ nella rubrica ‘La tv vista da internet’. La giornalista non ha lasciato spazio a dubbi e per loro si prospetta una delusione incredibile e inaspettata fino a poco tempo fa.





Stando a quanto anticipato da ‘Di Piùù Tv’, sia Albano Carrisi che Jasmine Carrisi “non faranno parte della giuria di The Voice Senior’. E sempre secondo alcune anticipazioni, è stato scelto il nome del loro successore. Si tratterebbe della cantante Orietta Berti. Staremo a vedere sei i due rilasceranno una dichiarazione ufficiale per capire se la decisione è stata presa di comune accordo o se si è in presenza di un colpo di scena inaspettato. Tutto tace per ora, ma probabilmente ne sapremo di più a breve.

“Al Bano mi sfinisce ogni sera“, con queste parole, Loredana Lecciso ha fatto sapere recentemente al pubblico di fan un’abitudine condivisa con il cantante, ovvero quella di preferire lunghe e rilassanti passeggiate nella loro meravigliosa tenuta. Amore e natura, dunque, condivisione e complicità, ingredienti che lasciano lievitare ogni giorno la consapevolezza di amarsi. Ora invece la batosta più grande.