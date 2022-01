“Sono pronto”. Albano Carrisi guarda al futuro, la confessione dopo la guarigione dal Covid

Non sono stati mesi facili per Albano Carrisi alla prese anche con il Covid. “Quando mi hanno detto che ero positivo non riuscivo a credere alle mie orecchie. Ho fatto subito un altro tampone e mi sono dovuto arrendere alla positività, anche se avevo messo in atto mille cautele – aveva raccontato -. Mi sono davvero impegnato a rispettare le regole, ma per fortuna abbiamo il vaccino che è la vera salvezza dell’umanità. Avendo fatto tre dosi posso dire che il virus non lo vedo e non lo sento”.



Prima di lui anche Romina Junior era rimasta contagiata. “Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i bimbi sono negativi”. Albano Carrisi non era mai stato tenero con i no vax: “Se la tua verità porta morte o malattia, o prendi coscienza oppure dobbiamo fartela prendere. Bisogna capire la gravità della situazione”.



Situazione che invece procede a gonfie vele tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso. “La fiamma tra di voi si era spenta?”. E lui ha prontamente risposto: “Ritorno di fiamma? Perché il fuoco si era spento? Grazie a Dio il fuoco sta bene e funziona a meraviglia. Stiamo lontani solo a causa del virus e non sa quanto mi dispiaccia questa situazione”.







Quindi, semplicemente non era potuto stare vicino alla sua dolce metà solamente per il coronavirus, ma non ci sarebbero stati problemi di coppia con il feeling che è rimasto intatto. Intanto Albano Carrisi racconta di avere un sogno. Lo ha confessato al settimanale Nuovo. Riguarda il Festival di Sanremo alla direzione artistica del quale, racconta, quest’anno non ha mandato neppure una canzone.



“L’anno prossimo, sperando di essere definitivamente fuori da questa pandemia, voglio tornare come concorrente…”. Difficilmente Albano Carrisi sarà in scena all’Ariston quest’anno. “Finora non ho sentito nessuno, ma sì, certo che accetterei…Ci sono già stato ben tre volte come ospite…”.