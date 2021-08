Albano Carrisi ha ricevuto una pessima notizia qualche giorno fa, che ha riguardato anche la figlia Jasmine. I due non saranno riconfermati come coach del programma di Antonella Clerici, ‘The Voice Senior’, e al loro posto ci sarà Orietta Berti. Inoltre, a proposito della giovane, è risultata positiva al coronavirus e ha trascorso dei momenti davvero difficili dal punto di vista fisico che hanno fatto preoccupare non poco papà Al Bano. Ma ora fortunatamente le cose per lei stanno andando decisamente meglio.

Parlando adesso più nello specifico del futuro del cantante originario di Cellino San Marco, è uscita fuori una notizia molto interessante che sta già diventando di dominio pubblico. Un’indiscrezione clamorosa, che se confermata aprirebbe a scenari inediti. Non l’abbiamo mai visto in questa veste e soprattutto in questo determinato ambiente, ma i tempi sembrano essere diventati maturi per questa esperienza professionale. E i suoi fan, nemmeno a dirlo, si augurano che possa esserci l’ufficialità a breve.

Mancherebbero ormai le firme e poi Albano Carrisi potrà essere ufficializzato anche dai vertici della televisione pubblica italiana. Infatti, stando a quanto riportato dal sito ‘TvBlog’, per l’artista pugliese sarebbe pronto l’affidamento della conduzione di un programma, che sarà in onda su Rai 1. Una trasmissione ritenuta ormai di punta nel panorama estivo italiano. E che fa riferimento anche alla sua terra di origine, la meravigliosa Puglia. Pare davvero che sia tutto fatto, quindi non resta che attendere altre conferme.





Sembra che Albano Carrisi sia stato scelto per la presentazione dell’evento finale del festival musicale La Notte della Taranta 2021, che si terrà a Melpignano (Lecce) il 28 agosto. La Rai però trasmetterà il tutto solamente in differita e più precisamente il 4 settembre a partire dalle ore 22.30. Oltre a lui, ci dovrebbero essere il direttore d’orchestra Enrico Melozzi, la cantante Madame e l’artista americana Patti Smith. Sarà aperta al pubblico dietro l’esibizione del Green Pass, obbligatorio per gli spettacoli.

Albano Carrisi aveva parlato così del contagio da Covid della figlia Jasmine: “Jasmine non sta bene. L’abbiamo dovuta segregare e per una ragazzina di 20 anni è molto dura. Ha la febbre a 38, è spossata e ha un po’ di tosse, le cose tipiche di questo maledetto virus. Se non avesse fatto nemmeno la prima dose di vaccino chissà come starebbe oggi. Per me è dura vederla in quelle condizioni, aggredita da un microbo”.