“Ha mentito!”. Ballando con le stelle, bomba su Albano Carrisi. Il retroscena pesante dopo l’addio al programma

Ballando con le Stelle, la decisione di Albano Carrisi. A precisare il motivo della decisione anche la padrona di casa, Milly Carlucci. Tutto in seguito all’infortunio al piede a cui è andata incontro la ballerina Oxana Lebedew, costretta a stare a riposo. Il cantante di Cellino San Marco lo avrebbe deciso per il suo bene.

“Non lascio per ragioni che state millantando. Lascio per una ragione ben precisa e lo farei mille volte. Oxana ha bisogno di umanità, qualcuno deve prendersi la responsabilità di dire: fermati e curati. Signori dei social, io rispondo sempre con la mia faccia. In nome di Dio la mia coscienza è stra pulita, e sempre resterà tale. Non mi nascondo mai come fate voi dietro una montagna di anonimato”.

Con queste parole Albano Carrisi ha dunque chiarito di aver preso la decisione migliore, quella di ritirarsi dal programma, seppur momentaneamente, aspetto che Milly Carlucci ha teso a precisare. Infatti il cantante potrà rientrare in gara nelle prossime settimane, una volta superata la fase del ripescaggio insieme agli altri eliminati.





Eppure, sulla momentanea assenza dal palcoscenico di Ballando con le stelle, il popolo del web ha sollevato qualche dubbio sulle motivazioni che avrebbero spinto il cantante a giungere a questa conclusione. Per alcuni utenti Carrisi pare abbia abbandonato il programma di Rai Uno per via di alcuni concerti all’estero già concordati da tempo.

Dalla rete si apprendono le prime indiscrezioni sul ritorno di una coppia storica per la scena musicale, quella formata da Albano Carrisi e Romina Power, pronti con ogni probabilità a esibirsi fuori dall’Italia, ovvero per tappe previste in Spagna, Polonia e Bulgaria. Ma forse su questo aspetto sarà Carrisi stesso a dire qualcosa nei prossimi giorni.