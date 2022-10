“Quando ero solo una bambina…”. Nikita, è choc sui genitori. Cosa salta fuori al GF Vip 7

Al GF Vip 7 Nikita Pelizon ha parlato dei genitori. Nata il 20 marzo 1994 a Trieste, la protagonista del reality show di Canale 5 si sta facendo conoscere per la sua personalità. In tanti la seguono e apprezzano il suo carattere, tanto che in poche settimane è diventata la preferita del pubblico.

Nella puntata di lunedì la concorrente è stata la vippona preferita del pubblico e ha deciso di mandare in nomination Antonino Spinalbese, con il quale non ha instaurato nessun rapporto. Stessa cosa con Cristina Quaranta, protagonista di un feroce scontro in diretta. Ma Nikita è molto amata nella casa e in questi giorni ha deciso di raccontare la sua storia.

Al GF Vip 7 Nikita Pelizon ha condiviso con alcuni coinquilini il suo passato doloroso. La giovane stata ripudiata dai genitori e dalla comunità dei Testimoni di Geova, dove ha deciso di non seguire il credo fin da quando aveva 16 anni. “Ho fatto 12 anni di ginnastica ritmica e 3 anni di pallavolo. Avrei voluto tantissimo fare le gare, le mie insegnanti volevano ma i miei genitori non mi lasciarono perché non era giusto per loro, per un discorso di credo”.

Nikita ha quindi svelato alla coinquilina il retroscena sui genitori: “Fanno parte di una comunità religiosa (testimoni di Geova ndr) quindi non puoi competere perché è un sentimento, una sensazione negativa dentro di te”, ha confessato Nikita ad Antonella. E ancora l’infanzia difficile, con la difficoltà di portare avanti la sua passione, ostacolata dai genitori: “Facevo i compiti nella pausa tra un corso e l’altro, studiavo la Bibbia e facevo i compiti”.

Nikita è stata cacciata da casa a 18 anni 2 volte, temo per motivi stupidi dai genitori purtroppo 🫶 #gfvip pic.twitter.com/avso0cRfzY — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 19, 2022

In seconda media, a causa di una insufficienza, i genitori portarono via Nikita dalla sua palestra per farle fare pallavolo. “;e la cambiarono facendomi fare pallavolo piuttosto che ginnastica ritmica… schifosa! Non sarebbe servito a niente ribellarsi… mi avrebbero fatto uno studio biblico di tre ore. Poco serviva”, ha detto Nikita al GF Vip 7. Con la sua famiglia i rapporti sono ancora molto freddi. Se con il padre e il fratello ha fatto dei passi avanti, non si può dire la stessa cosa della madre con la quale non ha alcun tipo di rapporto.