Al Bano, brutte notizie. Il cantante di Cellino San Marco usa Facebook per dare l’annuncio ai fan. Attraverso un video fa sapere di essere risultato positivo al Covid: “Ebbene sì, il maledetto Covid mi ha colpito”, dice Al Bano nel filmato social.

“Mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che avevo in programma di fare – dice ancora nel video -. Sono qua e devo combattere, questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce. Lo chiamo il nemico più squallido. che dire? Finirà, perché tutto passa”. Questo annuncio di Al Bano arriva a pochissimo dalla serata di Capodanno in onda su Canale 5 che avrebbe dovuto presentare insieme a Federica Panicucci. Serata che, ovvio, salta.

Al Bano positivo al Covid: salta il Capodanno su Canale 5

Al Bano non potrà dunque prendere parte al Capodanno di Canale 5 che si terrà al Teatro Petruzzelli di Bari nella notte tra il 31 dicembre 2021 e l’1 gennaio 2022. Federica Panicucci, a questo punto e almeno per il momento, resterà sola sul palco. Il cantante si dice molto dispiaciuto ma rassicura tutti sulle sue condizioni di salute, spiegando che sta bene.





“Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero”, ha spiegato Al Bano al Corriere del Mezzogiorno cogliendo l’occasione anche per fare un appello alla vaccinazione di cui è sempre stato un grande sostenitore. “Non capisco i no-vax”, aggiunge il cantante.

Non poter condurre il Capodanno dalla sua Puglia è un gran dispiacere, ma Al Bano dà comunque appuntamento all’anno prossimo quando spera di poter recuperare e salire su quel palco: “Per ora comanda lui (il virus, ndr) ma io gli ho già preparato il funerale, manca solo la data di morte. Poi faremo festa per tre giorni e tre notti”, promette.