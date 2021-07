The Voice Senior è stato confermato anche per la prossima stagione: il programma condotto da Antonella Clerici ha avuto successo, il format è piaciuto, il pubblico ha apprezzato in termini di ascolti e la tv di Stato ha voluto riproporre la trasmissione. Un successo totale che ha anche convinto la Rai a riproporre le repliche delle puntate andate in onda tra novembre e dicembre del 2020.

Nel frattempo si pensa alla nuova edizione, quella che andrà in onda da novembre su Rai1. In giuria sono stati confermati Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Non ci sarà, invece, Al Bano Carrisi che lo scorso anno era in giuria insieme con la figlia Jasmine. Se la ragazza sta trovando la sua strada nel mondo della musica (con l’ultimo singolo ‘Stikide’, ritmo reggaeton che canta insieme a Deny K e Kiko El Crazy sta cavalcando l’onda del successo), lui è amareggiato per la non conferma e non lo manda a dire.

Il cantante di Cellino San Marco è un fiume in piena: si sfoga sulle colonne di Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti. E dice: “Non so per quale ragione. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale”. Non si conoscono ancora i motivi, ma lui insieme a sua figlia Jasmine aveva dato l’ennesima prova di essere un vero leone. “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia”, racconta Al Bano.





Avrebbe voluto continuare l’esperienza nel programma di Antonella Clerici e lo ribadisce in modo netto al settimanale di Signoretti: “Sì, avrei voluto ripetere l’esperienza con Antonella Clerici e tutto il team dei giurati, perché è stata molto interessante e divertente. Ma se la direzione ha deciso così, io non posso dire nulla”. Al suo posto arriverà probabilmente Orietta Berti. E alla collega dice: “Goditi questa nuova situazione”. Per Al Bano, però, potrebbero arrivare nuovi progetti. Bocche cucite negli ambienti televisivi. Per adesso.

Dal punto di vista sentimentale, invece, va tutto a gonfie vele. Al Bano Carrisi vive da circa 20 anni una bellissima storia d’amore con Loredana Lecciso. Anche Jasmine, che si è affacciata da qualche anno nel mondo della musica, ora è felicissima per il successo raggiunto: prima nuovi brani e poi tanti sogni. Al Bano e Loredana, però, recitano il ruolo di genitori e sono molto esigenti con la figlia. Vogliono che Jasmine consegua una laurea: da qualche anno è iscritta all’università di Milano. Da una parte lo studio, dall’altro il canto e il sogno di sfondare nel mondo del cinema.